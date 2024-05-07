台股大漲沒他們的份！中鼎、世芯賣壓襲擊　慘鎖跌停板

百萬股民來看！0056填息了　僅花13個交易日、再創連續填息紀錄

▲元大高股息0056於4月18日除息0.79元，於5月7日僅13個交易日就填息。（圖／NOWnews資料照片）
▲元大高股息0056於4月18日除息0.79元，於5月7日僅13個交易日就填息。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

元大高股息0056於4月18日除息0.79元，於5月7日僅13個交易日就填息。本次除息前後，全球股市受美國通膨數據反覆，及中東地緣政治風險等原因出現大幅修正，而0056經歷多次市場利空依舊保持連續年度填息紀錄，提升市場加碼信心，買盤踴躍推動投資人數同步來到逾106萬新高。0056已成立超過16年，歷經多次市場多空考驗，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2024年已進入第14年連續配息且填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。

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隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現逐年增長趨勢，2023年全年每股配息2.2元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季合計已配息1.49元，更是改為季配以來新高水準。

元大投信表示，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。據集保結算所統計至5月3日，國內上市櫃股票/ETF投資人數前十大中，已有半數為台股ETF；證交所3月定期定額交易戶數前十大中，更達8檔是台股ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。

業者指出，隨著ETF投資人數持續增加，投資人對高股息ETF的挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」，更能有效看出該ETF的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至5月6日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.60元，以目前配息水準估算，除提供未來配息穩定基礎，若淨值持續跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備增長能力。

業者也也提醒， ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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