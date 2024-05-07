謝金燕《浪姐》身材太狂！一抬手腋下出現驚人畫面 粉絲：不好看
49歲「電音天后」謝金燕（姐姐）參戰大齡女團陸綜《乘風2024》（原名《乘風破浪的姐姐》第五季），原本在對岸知名度不高的她，私下沒修圖狀態曝光後，大陸人不相信謝金燕已經年近半百。謝金燕昨（6）日在粉專放上和姐姐們的合照，狀態不僅飄出少女味，目前體重約44公斤的她，瘦到腋下凹出大洞，背心還疑似鏤空，有粉絲認為太誇張，直呼：「不好看！」
記者楊穎軒／綜合報導
謝金燕在《乘風2024》一公舞台和39歲大陸女星戚薇、34歲蔡文静及31歲「泰國女神」Mai組成限定女團，演唱抖音熱門曲〈熱戀情節〉，事後分享現場表演及私下花絮照，其中一張合影，謝金燕和3位戰友親密入鏡，她舉起左手比出勝利手勢，小外套滑下，可見內搭小可愛和腋下之間疑似露出一個洞，手臂線條、骨頭凸出，完全沒有一點蝴蝶袖。
「乘風2024一公舞台，浪姐5，想念了已經！」謝金燕寫道，粉絲見到謝金燕近貌，紛紛留言：「真的都很殺，很美，很瘦耶！瘦死了」、「還是謝金燕姐姐最美麗，身材最棒，女神」、「姐姐？怎麼看都28歲吧」、「永遠不老的女人」、「期待金燕姐的二公，希望姐拚到五公或成團夜！」
謝金燕身高170公分，參加《浪姐5》後太過操勞，上個月中量體重，數字來到新低，只有44.7公斤，她附上痛哭的表情符號，直呼：「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊，我只剩靈魂的重量了...」有粉絲直言：「太瘦了，不好看。要再增重三公斤啦！」謝金燕無奈解釋：「有努力吃，不過工作量實在太大，來不及補！」
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