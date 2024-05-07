林思宇追Energy「台下挑戰E16蹲」！粉絲笑噴：不可能踩到路人吧
台灣天團Energy睽違20年再度復出歌壇，並於5日現身台北信義區舉辦簽唱會活動，吸引不少粉絲前往朝聖，活動現場人潮不斷，可以感受到Energy的人氣依然不減。而在現場也有不少藝人默默擠在人群裡面跟著大家一起追星，像是曾以女團A'N'D出道的隊長林思宇也在台下跳著偶像舞蹈中的「E16蹲」，讓不少網友看了都讚嘆聲連連，甚至還有網友抓包她跳舞跳到一半踩到路人，「不可能踩到路人吧！」
記者洪生儒／綜合報導
林思宇在參加完Energy的簽唱會活動之後，也透過IG貼出影片並發文寫道：「不可能20年後我從台南的新天地追EG追到信義香堤廣場吧！看見這盛況真的是史上最殺不滅欸，默默來默默致敬完16蹲就不打擾了，踩到腳打到臉的部分我抱歉太起勁。」從畫面中可以看到，林思宇在人來人往的現場挑戰「E16蹲」，跳舞時不小心揮到路人，但還是順利完成挑戰，整個過程相當熱血。
而Energy的書偉看到影片之後，也留言調侃說：「太明顯！」牛奶則是邀林思宇「下次必須一起16蹲」。其他網友看了則紛紛留言表示：「飯拍用大砲拍？」、「奇怪這些粉絲這幾年都去了哪裡？一下子突然全都跟著Energy一起復出了！萬人空巷真是太厲害，穿越回20年前」、「不可能踩到路人吧！瘋掉欸」、「太熱血了啦」、「好感人的追星歷程」。
此外，林思宇跟Energy可以說是相當有緣，她在2019年演出戲劇《月村歡迎你》的時候，就曾跟坤達演過夫妻。而這一次Energy睽違20年再度復出，新歌〈分合〉的MV女主角也是由林思宇來演出，她跟書偉一起飾演愛情長跑多年的情侶，甚至在拍MV時還有牛奶來探班，讓許多粉絲都超級羨慕她可以追星成功。
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