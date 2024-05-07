大谷翔平懷念投球的日子？扛先發太緊張　坦言：現在更想專心打擊

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大谷翔平由於去年手肘出現傷勢，因而進行手術，目前還處在復原期，所以都以打擊為主要任務。《MLB Network》主持人在節目中詢問了大谷翔平，是否會想念投球的日子，他回答道：「雖然有點懷念，但每次投球的日子都會特別緊張，所以也多少會有希望專注在打擊的心情。」
自從專職打擊後，「打者翔平」的火力更上一層樓，尤其在進入5月後的手感火燙。目前本季已敲出52支安打、打擊率3成64、長打率6成85都高居聯盟第一，而10支全壘打則和Gunnar Henderson、Marcell Ozuna、Mike Trout等人並列第一。甚至，僅憑著出色打擊成績，就獲得生涯第8次單周最佳球員。
道奇豪華打線良性競爭 Betts：很棒的陣容
另外，主持人也向大谷翔平提問，認為自己和Mookie Betts誰才是更好的打者時，大谷翔平維持一慣謙虛風格說道：「我才來這裡一個月，但在我印象裡Mookie Betts真的表現的很好，每次輪到我打擊時，他都已經攻佔上壘包，我很享受這樣的機會。」
而對於擁有「MVP打線」的隊友，Mookie Betts則坦言：「這是個很棒的陣容，很少有投手可以在面我們時完全不受到傷害，這是我們強大的地方。不光只是全壘打，我們會不斷嘗試進攻，有時後是大谷，有時候是Freddie Freeman或Will Smith都能打出3或4支安打，或甚至是我，這讓對手很難以對付我們。」
目前道奇隊的團隊打擊率為0.273，整體攻擊指數（OPS）為0.806，皆位居全聯盟第一，共47發全壘打則僅次於巴爾地摩金鶯，優秀的打擊成績也讓他們拿下23勝13敗的成績，位居國聯第二。
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