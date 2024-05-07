桃園4月停電35次！台電竟稱「本就是高風險期」：沒一戶重複
桃園市近期停電頻傳，引發市府與地方不滿，桃園市副市長蘇俊賓6日拿出數據指出，近半年來桃園停電171次，平均1天0.94次，近半個月更是停電20次；不過台電卻表示，4至9月本就是高風險停電期，桃園近期事故，外力和天災占7成，設備僅3成，且沒有一戶重複停電。沒想到6日下午，桃園再傳停電，台電說明，是因航空城包商施工拉斷電桿，造成大園、蘆竹共257戶停電。
記者王德蓉／綜合報導
蘇俊賓指出，今年4月份，桃園停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，且近半年桃園一共停電了171次，平均每日0.94次，受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶。跳電的頻次、每次跳電的影響戶數都在增加，就連5月份才剛開始，桃園也停了6次電，影響數萬戶民眾用電，絕對不是用「個案」解釋，「這是系統性的問題，不是個案。」
台電桃園區營業處指出，4至9月本就是高風險停電期，分析數據發現，桃園近期事故外力和天災占7成，設備僅3成，且沒有一戶是重複停電；且每次停電，台電會迅速找出故障區間隔離修復，並陸續轉供復電大多數用戶，再積極搶修排除故障，真正受故障影響停電較久的用戶占少數，平均1小時就能全部復電。