都5月了「還沒有颱風生成」！專家揭原因：過去100年數量明顯減少
時序進入5月，但今年為止卻毫無颱風生成，台灣大學大氣科學博士、氣象專家林得恩指出，今年西北太平洋及南海，「1個颱風都沒有」，研究發現，過去1個世紀，颱風發生頻率有非常明顯的下降，推估其背後原因，可能與全球暖化有關，導致每年颱風、颶風和熱帶暴風或熱帶氣旋較上個世紀下降13％。
記者張志浩／綜合報導
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，統計過去65年的氣候資料顯示，5月西北太平洋及南海地區共有67個颱風生成，發生的頻率佔全年統計總數的3.9%，「生成個數雖不算多，但與前1個月相比，快速增加1.2%」，顯見生成數量從長期趨勢來看，還會有持續增加的態勢。
如果再從颱風運動路徑圖來看，颱風直接或間接影響台灣的機會也開始增多，根據統計過去110年的氣象資料顯示，5月份的「侵台颱風個數」已增加到9個，佔全年統計總數的0.08%，颱風路徑主要與與當時環境駛流場的配置及當時颱風的強度大小可能有關。
針對今年颱風狀況，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也說明，歷史統計資料顯示，每年1月至4月，颱風「氣候平均生成數」為1.8個，而今年1月至4月沒有颱風生成，雖然不算太異常，過去也曾發生過13次，但自2000年之後，1月至4月沒有颱風的年份就有8年，詳細原因需要更長期的觀察才能判斷。