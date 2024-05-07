聯發科開發者大會定義生成式AI手機　天璣9300+正式亮相

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聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，生成式AI徹底革新了裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式AI普及的關鍵載體。公司憑藉在邊緣運算領域的深厚功底和豐富經驗，每年賦能20億智慧終端裝置，在人機互動、生產力、娛樂體驗等方面帶來了前所未有的創新。透過天璣平台的優勢，將融合產業生態系夥伴的力量，賦能開發者，加速構築從雲端到裝置端的AI新生態，推動生成式AI技術在智慧終端裝置的普及，讓更多人享受到全新的生成式AI體驗，加速萬物AI時代的到來。
聯發科推出的天璣AI開發套件主要有四大項目，包括快速高效的GenAI最佳實踐、支持全球主流大模型的GenAI Model Hub、高效提升性能的GenAI優化技術以及Neuron Studio一站式視覺化開發環境，為開發者提供「快、全、強、易」的專業開發體驗。其GenAI最佳實踐以模型量化、模型編譯和模型推理技術加速大模型在裝置端的部署，可從數周變成一日；GenAI Model Hub適配業界最先進大模型，為開發者提供豐富模型資源，便於高效打造生成式AI應用。天璣AI開發套件還支持推測解碼加速、LoRA Fusion等先進的GenAI最佳化技術。
Neuron Studio整合開發環境可提供一站式視覺化開發環境，跳出傳統的程式開發環境，帶來「所見即所得」般更易於使用的開發體驗。目前，天璣AI開發者套件已涵蓋智慧手機、智慧汽車、物聯網、個人電腦等智慧終端裝置，有利各領域生成式AI應用的開發。
除推出天璣AI開發套件，聯發科技星速引擎也全面升級，藉助動態調整技術和硬體光線追蹤技術軟體發展套件，透過精準的性能管理、光線追蹤效果優化、網路品質預測等關鍵技術，助力遊戲開發者打造畫面更逼真、流暢，網路連線選擇更佳，續航更持久的全方位優質體驗。此外，聯發科技還積極與Arm、Google、Khronos、Unreal Engine團隊在內的產業合作夥伴進行前瞻技術戰略合作，持續賦能高速拓展的天璣遊戲生態圈。
聯發科也與Counterpoint攜手生態夥伴，聯合發佈《生成式AI手機產業白皮書》，共同定義生成式AI手機的概念和典型特徵。《生成式AI手機產業白皮書》詳細地闡述了生成式AI與智慧手機深度融合的趨勢，深入探討生成式AI手機生態系中晶片廠商、手機廠商、大模型廠商、開發者的AI戰略，以及生成式AI手機的軟硬體科技全貌，並展望生成式AI手機的發展趨勢。
聯發科技天璣9300+旗艦5G生成式AI行動晶片採用全大核CPU架構，八核CPU包含4個 Cortex-X4 超大核，最高頻率可達3.4 GHz，以及 4 個主頻為 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核，為旗艦手機使用者和遊戲玩家提供卓越體驗。
聯發科資深副總經理徐敬全表示，聯發科天璣9300+支援廣泛的大型語言模型（LLM），並整合了先進的LoRA功能，將繼續打造一個豐富的生成式AI應用生態系。天璣9300+提供了卓越的性能表現，並加快了LLM推理速度，使得運算過程更為迅捷，為使用者帶來更好的AI體驗。
天璣9300+擁有強大的生成式AI能力，率先在裝置端支援AI推測解碼加速技術及天璣AI LoRA Fusion 2.0技術，提供更高效和個人化的生成式AI體驗，同時支持最新主流生成式AI大模型，為使用者提供文字、圖像、音樂等裝置端生成式 AI 多模態創新體驗，並可透過AI框架ExecuTorch加速裝置端生成式AI應用的開發進程。
此外，天璣9300+搭載星速引擎動態調整技術，顯著降低遊戲開啟高畫質模式時的功耗，讓滿格運行更持久。聯發科技星速引擎網路品質監測系統可提供即時的連線品質評估，並支援遊戲高效切換運用Wi-Fi及行動網路，為線上遊戲提供持久流暢的連線體驗。