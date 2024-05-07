綠委林淑芬批「尊侯友宜連放屁都香的！」黃國昌反嗆：含血噴人

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黃國昌說，週日他跟新北市黨部主委陳世軒去蘆洲發康乃馨，大家問他立委蘇巧慧對他指教的事，他回應這問題說，「與其在那邊噴政治口水，因為我不喜歡噴政治口水，那天蘇巧慧對我發動攻擊，我有跟他說最起碼沒有在神明面前騙神明嗎？」「我不是這樣回應，但我最直接辦法是回應『我沒有在神明面前騙神明』，但我沒選擇這樣回應，我說大家一起來關心」。
黃國昌說，蘆洲南北側都市計畫變更案這是蘆洲脫胎換骨的關鍵，這是許多蘆洲基層民眾的心聲，他去參加蘆洲行動治理座談會，不只是侯友宜這樣講，連很多基層民眾都發出這樣的心聲，他反應基層民眾心聲，甚至侯友宜與內政部林右昌見面時，也希望林右昌不要再卡關，「奇怪侯友宜跟林右昌講這件事時，我怎麼沒聽到林淑芬委員站出來大肆批評？」
黃國昌表示，林淑芬如果反對蘆洲南北側都市計畫變更，她就站出來大聲講，讓所有新北市民知道這案子為何在中央卡關卡那麼久？大家才恍然大悟。
針對林淑芬嗆圖利財團，黃國昌批評，最讓他無法接受的是一個立委問政不用本於事實嗎？扣他「偏聽對財團有利聲音、圖利財團」，他只有4個字送給林淑芬「莫名其妙」，他去蘆洲行動治理座談會只有新北市政府官員跟基層里長，他沒有看到半個財團的代表，「我黃國昌沒跟財團接觸，你可以這樣含血噴人！」
黃國昌舉三立集團所申請的埔心牧場變更楊梅都市計畫案反嗆，三立去買埔心牧場前桃園市長鄭文燦市府為三立出頭，到通過內政部通過都市計畫審議，僅不到4個月的時間，那塊地唯一的地主就是三立，「什麼叫圖利財團，這就叫圖利財團」，「自家人圖利綠媒材財團時，從來沒聽妳講過一句？」反而是攸關蘆洲換骨、蘆南蘆北都市計畫變更， 怎麼會用這麼低俗的話，侯友宜不是講過一次，連跟林右昌見面也講，怎麼可以說「侯友宜放的屁都是香的，我真的無法理解」，「一個委員問政可以不用本於事實、亂扣人家帽子，連『放屁是香的』這麼低俗的話都講得出來，恕我無法同意。」