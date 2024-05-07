7-11、全家撒錢啦！一招領80元購物金　送萬份免費飯捲、打拋豬飯

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📍全家門市取件送50元
全家自5月6日至5月31日，會員到門市取件領包裹，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，建議若是有6個以上包裹，分次領取才不會錯過購物金。
結帳48小時內，系統會派發50元購物金到全家APP會員帳戶，打開「全家APP」點選「酷碰券」即可兌換使用。50元購物金單筆結帳滿300元可折抵一張，期限到今年6月3日，限量20萬組兌換。
📍momo購物下單選擇全家取件，單筆滿399元送80元購物金
momo購物網於5月19日起至5月22日，單筆下單滿399元選擇「全家」門市取件，並且於下單當日的16:00後上網登記（當日訂單限當日登記），且無退貨者，即可獲得全家購物金80元，每日開放1000份，送完為止。
得獎通知與兌換序號將於5月27日23:59 前以簡訊發送至會員登手機，恕不另做額外通知。序號可至FamilyMart APP或FamiPort機台兌換，80元紅利金自5月27日起至6月11日間可使用，需一次使用完畢，不得要求找零、折抵現金。
📍即起momo購物下單選擇全家取件，滿千送免費飯捲
即起至5月31日前，於momo購物網消費單筆滿1000元且選擇全家店舖取件，並於指定期間完成登記且無退貨者 ，可獲得雙手卷2款任選（珍味雙魚／旨味海陸）5/5、5/12、5/19、5/26的16:00-23:59各開放4,500組總計18,000份送完即止。
得獎通知與兌換序號將於2024/6/25 23:59前透過momo購物網APP推播發送，活動參與前下載momo購物網，若因未下載、卸載等因素造成推播失敗將不予活動回饋，亦不予補發。 序號可至FamilyMart APP或FamiPort機台兌換。
🟡7-ELEVEN
📍門市領包裹集點，3點送獎品
7-11即日起至5月28日有包裹取件集點活動，只要在電商平台像是蝦皮下單購物，並選擇到小七取貨，1件包裹就送1點，集滿3點免費兌換瓶裝純水（價值20元）、集4點免費換30元購物金。
雖然贈送的購物金不如全家多，但也有不少消費者喜歡這種「免低消」的兌換方式，只要領幾個包裹、不用再多花錢，集點就能獲得瓶裝水或整串抽取式衛生紙。不過和全家取件一樣，7-11也是會員限定活動，因此領包裹結帳前，一定要先請店員刷會員條碼，才能成功集點。
◾3點：免費換UNI Water純水550ml
◾4點：免費換30元7-11購物金抵用券
◾6點：免費換60元7-11運費免運券
◾12點：免費換五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串
📍即起momo購物下單選擇7-11取件，滿399元送打拋豬飯
即起至5月12日前，於momo購物網下單單筆滿399元且選擇7-11取貨，並於指定期間完成登記且無退貨者，可獲得頌丹樂 泰式打拋豬肉飯（市價89元）5/1~5/12的16:00-23:59開放總計20,000份送完即止，每會員帳號每日最多各登記乙次，總活動期間最多回饋12次。
得獎通知與兌換序號將於2024/6/12前以momo購物網APP推播發送，恕不另做額外通知。頌丹樂 泰式打拋豬肉飯，有效兌換日期為6月12日起至6月26日。