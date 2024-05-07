柯建銘失言藍轟下台 綠委反問：徐巧芯洩密該如何處置？
民進黨立法院黨團總召柯建銘日前在立法院司法及法制委員會失言稱「老天有眼發生大地震」等語，引發熱議，柯建銘當日下午召開記者會致歉。對此藍營認為已不適任立委應辭職。對此綠委洪申翰今（7）日表示，黨團力挺失言即刻道歉，反問藍委徐巧芯這樣明顯洩密該如何處置？莊瑞雄則說，國民黨如此嚴厲主張，反觀黨內同志洩密，而黨團總召坐過牢的人，回來後一副正義化身要求柯建銘辭去立委，不符合比例原則。
記者陳威叡／台北報導
柯建銘日前在委員會失言引發熱議，對此當天立即召開記者會致歉，國民黨文傳會主委李彥認為，柯建銘的說法是對人性最大的傷害，不僅失言還失格，已不適合擔任立委應辭職。
對此洪申翰表示，力挺總召不只是因為他是總召，相較其他政黨，如果失言即刻道歉就要辭職，徐巧芯這樣明顯洩密該怎麼處置？強調黨團絕不護短，但總召出來表達歉意，讓大家知道說話的原意是什麼。
莊瑞雄表示，民進黨團絕不護短，但總召失言後態度坦蕩並馬上道歉，國民黨也不需要藉此無限上綱，如果如此嚴厲主張，那黨內同志洩密，此外黨團領導人，不要說官司纏身了，一個坐過牢的人回來後，一副正義化身要求柯建銘辭去立委，不符合比例原則。