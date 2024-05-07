快艇三巨頭將解體？名記曝Paul George未獲頂薪合約　今夏恐走人

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名記曝光快艇不願給Paul George頂薪合約
根據《The Athletic》知名記者Shams Charania在節目上透露，「快艇隊非常有意保持現在的陣容，他們想要帶回自由球員Paul George，或跟他完成續約，但雙方一直沒能達成協議，他們報價了多份低於頂薪的合約，但仍然無法達成協議。因此快艇團隊會繼續嘗試，我們再來看看PG是否將試水溫，投入休賽季的自由市場。」
「總教練Tyronn Lue則是另一個重點人物，他與快艇的合約還剩下一年，但快艇整個賽季都沒跟他討論過續約，現在他們正專注於能否與Tyronn Lue達成續約共識。」Shams Charania說到。
快艇總經理談下個賽季球隊目標
至於面對球隊在首輪就提前出局，快艇總經理Lawrence Frank則是表示：「對我們來說最重要的事情是，我們已經連續4年，沒能在4月份的比賽中擁有最好的球員、最好的球隊，更不用說接下來的幾個月了。所以，這是令人失望的，但是我們不會天真地認為，我們只要使用原先的陣容，這一切都會好起來。」
「這不是我們看待團隊建設的方式。我們認為今年是一個失去的機會，但我們的工作是為了要在下個賽季，能夠創造出一個更好的機會，我們會對此抱持著樂觀的態度。」Lawrence Frank如此總結到。
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