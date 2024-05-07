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搭高鐵「隱藏買票方法」曝！連假超快搶到票　內行愣：秘密被公開

▲台灣高鐵以快速便利的特性，成為許多人南北往來的重要交通工具，即便票價比較昂貴，到了連假仍然一票難求。（圖／記者許若茵攝）
▲台灣高鐵以快速便利的特性，成為許多人南北往來的重要交通工具，即便票價比較昂貴，到了連假仍然一票難求。（圖／記者許若茵攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣高鐵以快速便利的特性，成為許多人南北往來的重要交通工具，即便票價比較昂貴，不過在現今時間就是金錢的時代，到了連假期間還是一票難求。不過，近日就有網友分享一招搶高鐵票的隱藏買法，可以在連假沒有座位的時候比較容易撿到「座位車票」，沒想到公開方法之後，卻有大批乘客傻眼表示：「這招不能講出來啦！以後買不到了啦！」貼文引起廣大迴響。

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一名影音創作者在IG貼文指出「教大家一個買高鐵票的小撇步，那就是使用T-EX行動購票的語音購票系統訂票，如果在原本T-EX行動購票的頁面刷不到票，就可以使用語音訂票功能，輸入起訖站、幾張車票之後，接著輸入時間就會跳出許多符合自己需求的車票，這同時也是第一時間釋出的車票，可能有人沒搭車、沒付錢等等」。

▲網友分享高鐵票隱藏買法，利用T-EX行動購票App，還更容易在連假時第一時間撿到「釋出票」，非常的方便。（圖/IG@moffy_yomi）
▲網友分享高鐵票隱藏買法，利用T-EX行動購票App，還更容易在連假時第一時間撿到「釋出票」，非常的方便。（圖/IG@moffy_yomi）
該名影音創作者也表示：「像有一次連假的時候，我前面查詢頁面找不到，結果在這邊就買到了！」貼文曝光後，吸引超過1.4萬人按讚，不少人紛紛表示「這招不能講啦！又要買不到了啦」、「哇...競爭者越來越多了啦」、「講出來大家都訂不到了QQ」、「我都是這樣訂票的.....秘密被公開了啦」、「齁我上次跟我哥說他才知道這個，發出來我以後都搶不到了啦！」

T-EX行動購票超方便！連假輕鬆撿漏「釋出票」

事實上，這個「T-EX行動購票」App也是台灣高鐵所推出的，提供給常常搭乘高鐵的民眾使用，該App還曾經獲得「德國紅點設計大獎」，主打的功能有「線上購票」、「手機自由座買票」、「智慧語音訂票」、「手機/智慧型手機感應進站」、「完整票務功能」以及「各種高鐵資訊查詢」等，幾乎是常常搭高鐵的民眾必定要下載的App。

而該網友提到的就是所謂的「智慧語音訂票」，經過《NOWnews》記者實測按照影片步驟，發現真的可以輕鬆訂票成功，而且操作步驟並不繁瑣，日常不僅可以輕鬆買到座位票，連假的時候因為是系統自動導入，更容易在第一時間撿到別人沒有付錢、沒搭上車的車票。

▲T-EX行動購票App「智慧語音購票」非常方便，點選主頁右上角人頭圖案（紅框處），就可以輕鬆和智慧語音通話訂高鐵票，甚至在連假時更容易搶到剩餘的車票。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲T-EX行動購票App「智慧語音購票」非常方便，點選主頁右上角人頭圖案（紅框處），就可以輕鬆和智慧語音通話訂高鐵票，甚至在連假時更容易搶到剩餘的車票。（圖/記者張嘉哲翻攝）
T-EX行動購票「語音訂票」操作步驟一次看！

首先在App Store下載好「T-EX行動購票」之後，點選右上角有一個「人頭喊出聲音」的圖案，點進去後下方有三個選項，點選「訂票」，接著就會一系列問答題，包括「起訖站」、「車票人數」、「出發時間」等等，都選定後按下「前往訂票」，就會跳出符合自己需求的車票，立刻就可以線上訂購車票且付款獲得車票，搭車時打開手機QR code就能刷進站，真的非常方便，還在臨櫃買高鐵票的乘客，下回不妨試試看這招，快速又便利哦！


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