搭高鐵「隱藏買票方法」曝！連假超快搶到票　內行愣：秘密被公開

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該名影音創作者也表示：「像有一次連假的時候，我前面查詢頁面找不到，結果在這邊就買到了！」貼文曝光後，吸引超過1.4萬人按讚，不少人紛紛表示「這招不能講啦！又要買不到了啦」、「哇...競爭者越來越多了啦」、「講出來大家都訂不到了QQ」、「我都是這樣訂票的.....秘密被公開了啦」、「齁我上次跟我哥說他才知道這個，發出來我以後都搶不到了啦！」
T-EX行動購票超方便！連假輕鬆撿漏「釋出票」
事實上，這個「T-EX行動購票」App也是台灣高鐵所推出的，提供給常常搭乘高鐵的民眾使用，該App還曾經獲得「德國紅點設計大獎」，主打的功能有「線上購票」、「手機自由座買票」、「智慧語音訂票」、「手機/智慧型手機感應進站」、「完整票務功能」以及「各種高鐵資訊查詢」等，幾乎是常常搭高鐵的民眾必定要下載的App。
而該網友提到的就是所謂的「智慧語音訂票」，經過《NOWnews》記者實測按照影片步驟，發現真的可以輕鬆訂票成功，而且操作步驟並不繁瑣，日常不僅可以輕鬆買到座位票，連假的時候因為是系統自動導入，更容易在第一時間撿到別人沒有付錢、沒搭上車的車票。
T-EX行動購票「語音訂票」操作步驟一次看！
首先在App Store下載好「T-EX行動購票」之後，點選右上角有一個「人頭喊出聲音」的圖案，點進去後下方有三個選項，點選「訂票」，接著就會一系列問答題，包括「起訖站」、「車票人數」、「出發時間」等等，都選定後按下「前往訂票」，就會跳出符合自己需求的車票，立刻就可以線上訂購車票且付款獲得車票，搭車時打開手機QR code就能刷進站，真的非常方便，還在臨櫃買高鐵票的乘客，下回不妨試試看這招，快速又便利哦！