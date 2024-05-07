洪申翰怒斥徐巧芯操弄外交機密　「為家族遮羞拉國家利益陪葬！」

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第1，徐巧芯委員週末公布的文件與資訊，其實是外交部簽核送到立法院備查的機密文件，立法院裡113名委員都有收到。這代表，這個計劃就是坦蕩蕩的，用開大門、走大路的方式，讓國會監督與檢視，根本沒有遮掩。
第2、這份文件從信封到內文，都明明白白告訴你，這是機密文件，是不能公開洩漏的。
如果立委對於機密文件內容有疑問、有質疑，可以在委員會的「機密會議」中進行詢答（馬文君最愛開機密會議了不是嗎？），或請外交部的相關主管，到你辦公室，以保持機密的形式報告和討論。這是每一個了解自己職權與法律的立委，都知道的事。
而不是像徐巧芯一樣，在媒體或臉書上公布，來用各種影射跟抹黑刷，來自己的流量。
第3、徐巧芯除了外交部這份每個委員都有的機密文件外，根本拿不出任何其他的具體事證，來指控這個援助烏克蘭的計畫存在弊端。一切都是只靠臆測、扭曲、想像，就要來汙衊台灣的外交計畫。
第4、台灣透過捷克來援助烏克蘭，這是三邊合作援助的模式，國際上早行之有年。我們在此專案選擇醫療相關項目，也是受俄羅斯侵犯的烏克蘭的明確需求。
洪申翰強調，外交部在專案中要求一定比例的金額，要採購台灣的設備器材，這是為了讓烏克蘭更加了解台灣醫療設備的優異品質，也有助於我們國家相關產業，未來有更大機會進到烏克蘭市場，讓這個計畫有機會成為雙贏的外交援助。
第5、台灣的外交處境非常艱辛，徐巧芯委員還要用這種違法洩密的方式，惡意揭露外交計畫的機密，這只會讓更多的友伴國家與民間團體，未來更不敢跟台灣合作，因為這些國際友人已經知道，跟台灣合作不只要承擔中共的壓力，還要承受台灣國會議員惡意污衊的羞辱！這對我們的國家利益，是非常非常大的傷害。
第6、徐巧芯委員惡意操作外交機密文件，把機密拿來爆料，很明顯只是要轉移自己家族所涉及的醜聞焦點，這種為了幫家族遮羞，不惜拿國家利益來陪葬，這真的是最卑劣的行為！