徐乃麟罕見同框炎亞綸！曬合照曝「他非常受歡迎」：還是一樣帥氣
藝人徐乃麟在演藝圈中闖蕩多年，主持過無數的節目，一直以來憑著直率的個性和獨特的主持風格，獲得不少粉絲喜愛，他平時也會透過社群跟粉絲互動，樂於跟粉絲們分享生活。像是最近徐乃麟也透露自己在昨（6）日受邀去醫院主持活動，而同場藝人還有炎亞綸，甚至附上兩人合照並誇獎對方「還是一樣帥」，引起粉絲關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
徐乃麟在昨（6）日受邀到台北振興醫院主持晚會活動，他也透過社群發文表示：「今天是國際護師節，我受台北振興醫院邀請去主持院內舉辦的晚會」，並透露晚會的藝人名單有團體All in five、楊蒨時以及炎亞綸。徐乃麟也透露，「亞綸氣色很好，還是一樣帥氣，非常受到護理人員的歡迎」，從他曬出的合照中可以看到，兩人肩靠肩站在一起，對鏡頭比出讚的手勢，看起來心情都相當不錯。
此外，徐乃麟也在文末提到：「今天我們都是義務性質的演出，為的就是感謝所有從事護理工作的朋友，在這個崗位上無怨無悔的付出與貢獻，祝福偉大的護理人員們永遠平安健康順心如意。」
其他網友們看到徐乃麟的貼文後，都紛紛留言表示：「乃哥讚的啦！全台有執照護理師僅有6成不到從事護理工作、薪資在醫療人員中更是屬於後40%，人力不足會讓照護品質受到影響但一般民眾無從察覺，希望大家能重視護理勞動環境問題並給予合理的待遇」、「好有意義的活動」、「超帥的兩位，義演好棒！」、「亞綸真的好棒！乃哥也寶刀未老！」、「謝謝你們無償演出，特別帥氣！」
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