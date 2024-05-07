獨／史上第一次！賴清德赴立法院國情報告　最快21日登場

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過去因朝野立場不同，不論藍綠執政，執政黨都不希望總統遭立委羞辱，因此避免聽取報告後，立委可以「即問即答」，只能綜合答覆，因此過去也只有已故總統李登輝曾到國民大會報告過，史上還不曾有總統到立法院國情報告。
本屆立院首度三黨不過半，民進黨淪為少數，賴清德成少數總統，為了讓朝野溝通和協順暢，賴清德已多次表達，只要合法合憲，他到立法院國情報告「責無旁貸」。國民黨今將在程序委員會提案，邀賴清德到立法院報告。
立法院院會今散會後，周萬來也找來立院人員溝通。據了解，賴清德應會從議場正門進入議場，但是否要由中山南路正門進入，步行到議場，或是直接坐車到議場正門，還要討論。進議場後，要怎麼穿越立委座位區，坐到院長座位的左邊，周萬來也要求立院人員儘速與總統府溝通確認。
若動線確認，總統與立委互動方式也確認後，最快可能邀賴清德到立法院的時間，將是21日或24日。
根據國民黨團提案，「本院國民黨黨團，有鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，我國《憲法》增修條文及《立法院職權行使法》訂有總統赴立法院國情報告相關規定，惟自我國修憲以來未曾落實。總統依憲法為國家元首、三軍統帥，任命行政院院長等重大之人事權組成內閣團隊，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，俾使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等，均攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，爰建請院會作成決議：為確保總統對全民負責之憲政機制，本院於新任行政院院長施政方針報告前，依《立法院職權行使法》第十五條之二規定，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。是否有當？請公決案。」