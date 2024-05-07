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獨／史上第一次！賴清德赴立法院國情報告　最快21日登場

▲賴清德到立法院國情報告，最快21日登場。（圖／翻攝賴清德臉書）
▲賴清德到立法院國情報告，最快21日登場。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者何哲欣／台北報導

準總統賴清德20日將上任，國民黨立院黨團提案，將邀賴清德在新任行政院長施政報告前至立法院針對國家大政方針進行國情報告，而民進黨也不反對。立院秘書長周萬來今（7）日在議場要求立院職員，加速規劃動線，確保總統首度到立院國情報告的流程能萬無一失。據了解，目前最可能的是日期是21日或24日，也就是固定開立法院院會的周二或周五，不過仍待黨團協商確認。

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▲立法院秘書長周萬來（左側）在議場提醒，盡速確定賴清德國會報告的動線。（圖／何哲欣攝，20240507）
▲立法院秘書長周萬來（左側）在議場提醒，盡速確定賴清德國會報告的動線。（圖／何哲欣攝，20240507）
根據《立法院職權行使法》規定，「立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告。」「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。」「就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。」

過去因朝野立場不同，不論藍綠執政，執政黨都不希望總統遭立委羞辱，因此避免聽取報告後，立委可以「即問即答」，只能綜合答覆，因此過去也只有已故總統李登輝曾到國民大會報告過，史上還不曾有總統到立法院國情報告。

本屆立院首度三黨不過半，民進黨淪為少數，賴清德成少數總統，為了讓朝野溝通和協順暢，賴清德已多次表達，只要合法合憲，他到立法院國情報告「責無旁貸」。國民黨今將在程序委員會提案，邀賴清德到立法院報告。

立法院院會今散會後，周萬來也找來立院人員溝通。據了解，賴清德應會從議場正門進入議場，但是否要由中山南路正門進入，步行到議場，或是直接坐車到議場正門，還要討論。進議場後，要怎麼穿越立委座位區，坐到院長座位的左邊，周萬來也要求立院人員儘速與總統府溝通確認。

若動線確認，總統與立委互動方式也確認後，最快可能邀賴清德到立法院的時間，將是21日或24日。

根據國民黨團提案，「本院國民黨黨團，有鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，我國《憲法》增修條文及《立法院職權行使法》訂有總統赴立法院國情報告相關規定，惟自我國修憲以來未曾落實。總統依憲法為國家元首、三軍統帥，任命行政院院長等重大之人事權組成內閣團隊，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，俾使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等，均攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，政治生態變化，應新民意託付，此刻立法院亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，爰建請院會作成決議：為確保總統對全民負責之憲政機制，本院於新任行政院院長施政方針報告前，依《立法院職權行使法》第十五條之二規定，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。是否有當？請公決案。」

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