章子怡婚變後不忍了！《醬園弄》魔化駭人無眉娘 抓狂分屍家暴夫
章子怡與汪峰結婚8年最終仍走不到永遠，兩人於2023年宣布和平離婚，震驚娛樂圈。影后章子怡恢單後積極拍片，再推出新作《醬園弄》，她飾演受丈夫家暴的「詹周氏」（周春蘭），有一天終於忍受不住身心煎熬，憤而將丈夫殺害、分屍16塊；該片日前曝光全新劇照和海報，章子怡的「無眉娘」造型引發網友熱烈討論。
記者黃雅琪／綜合報導
陳可辛執導，章子怡、雷佳音領銜主演，電影《醬園弄》改編自四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，案發於1945年3月20日凌晨的上海，沉迷賭博的詹雲影喝醉酒回到家，詹周氏告知他要變賣家中衣櫃、換錢擺攤做生意，卻換來一頓斥責；忍受丈夫家暴多年的詹周氏，最終忍無可忍，拿菜刀將他殺害分屍16塊、裝進皮箱中，卻因為血水滲出留到樓下住戶，全案因而曝光。
電影《醬園弄》入圍第77屆坎城影展非競賽單元，還未上映便引起廣大討論度。章子怡飾演的殺夫女子「詹周氏」，在最新釋出的電影海報中造型相當驚悚，她穿著染血白衣、手提裝有丈夫屍塊的行李袋，圍著紅色頭巾的章子怡表情陰森。
其他劇照中，可以清楚看見章子怡化身「無眉娘」，她沒有眉毛、雙眼充血，露出既恐懼又堅毅執著的眼神。據悉，電影《醬園弄》還有其他大咖演員參演，包括楊冪、趙麗穎以及易烊千璽等人，令影迷期待度超高。
※【NOWnews 今日新聞
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