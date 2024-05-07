創意私房轉移「能全面封網Telegram？」 薛瑞元認：比較困難
藝人黃子佼付費加入及購買含有兒少性剝削影像網站「創意私房」掀起風波，雖然「創意私房」已遭衛福部封網，但卻疑似轉移陣地到Telegram持續經營。衛福部長薛瑞元今（7）日坦言，全面封掉Telegram可能會比較困難，但可以要求先下架，有些行政處分也可以先執行。
記者許若茵／台北報導
藝人黃子佼購買未成年不雅片，檢警查出其片源來自性犯罪網站「創意私房」，黃子佼也成為高級會員，目前數位發展部已將創意私房強制封網，不過卻傳出「創意私房」轉移到Telegram繼續經營。日前衛福部保護司司長張秀鴛表示，若屬實會通知Telegram下架，若未移除會直接封網Telegram，全台都無法使用。
不過今薛瑞元接受媒體採訪時坦言，還是會要求下架，不下架的話才會考慮所謂的封網，但據他了解，telegram是通訊軟體，技術層面上會比較困難一點， 薛瑞元強調，還是會要求他下架，沒有下架的話，有些行政處分可以先執行。
※【NOWnews 今日新聞
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