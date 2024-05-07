台中瑞聯天地惡火奪2命！父衝回火場救小女兒 受困浴室雙雙罹難
台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」大樓，今（7）日凌晨傳出火警，起火點位於8樓住家，55歲游姓男子與10歲小女兒受困浴室，被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；游妻與13歲大兒子則幸運獲救。據了解，游男原本已逃出火場，發現女兒仍受困屋內後，又衝回火場救女兒，未料竟雙雙罹難。
社會組／綜合報導
火災發生當下，游男與妻子率先逃出，13歲大兒子則躲在窗邊由雲梯車救下，身上有多處燒燙傷，游男發現就讀國小五年級的小女兒尚未脫困，將手機交給妻子後，獨自衝進火場內，就再也沒有出來，最後兩人被發現倒臥在浴室，已無生命跡象，經送醫救治仍宣告不治，詳細起火原因還有待鑑定釐清。
這起惡火奪走2命之外，另有2名住戶也被救出送醫，包含住在10樓的55歲鍾姓女子，目前在加護病房插管治療中，以及55歲邱姓男子也在醫院治療，同時造成10多戶住戶無家可歸，必須短暫安置在外。
一把火燒毀整個家，還奪走2條人命，經查游姓夫妻都在工廠工作，家境並不富裕，如今傳出噩耗，不只丈夫與女兒後事無法處理，大兒子也因燒燙傷，仍在加護病房急救，幸好生命跡象穩定，但治療費也將是一筆龐大費用，且今晚也無落腳之處，甚至房屋也還在還貸款當中。
里長林添憶承諾，後續將提供相關協助，包含尋覓住處並協助籌措後事相關費用，也希望社會大眾能對游家人伸出援手，幫忙他們度過這次難關；而游姓女童就讀國小師生上午接獲消息後，校方也入班為同學進行輔導工作。