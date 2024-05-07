影／下戰帖！林淑芬嗆黃國昌來辯論 轟「尊侯友宜連屁都是香的」
新北市蘆洲南北側重劃區目前在中央審查，民眾黨立委黃國昌砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬則痛批究竟是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案建商財團拋媚眼。林淑芬今（7）日受訪時嗆黃國昌尊新北市長侯友宜，連侯放的屁都是香的，反問黃不是最愛找人辯論，今天就下戰帖針對該案來辯論，「要當市長要有市長的樣子，不要閃躲、扯東扯西！」
記者陳威叡／台北報導
黃國昌與林淑芬針對蘆洲南北側案交鋒，林淑芬今日受訪說時，直接開嗆敢不敢來辯論，不是最愛找人辯論？「今天林淑芬就下戰帖找你辯論！」
林淑芬說，黃國昌尊侯友宜，連侯放的屁都是香的，把蘆洲人當作二等公民，強調若蘆洲都市計畫中沒有三重果菜市場，自己就可以立即支持，並要求內政部立即審查通過，支持沒有三重果菜批發市場的方案，支持蘆洲更往前邁進。
林淑芬解釋，現在的方案是果菜市場移到蘆洲，讓蘆洲市民未蒙其利，先受其害，蘆洲人要她問黃國昌的態度，不要迂迴、不要閃躲，直球對決，對於三重果菜批發市場遷到蘆洲市支持還是反對，「要選市長的人要有市長的樣子，直球對決告訴蘆洲人！」
林淑芬表示，該開發案把蘆洲人當作二等公民，嫌惡設施都丟到蘆洲來，新北市府官僚稱，想都市計畫想要通過，就要接受果菜市場，且不只果菜市場，還塞了污水處理廠與環狀線機廠，把所有嫌惡設施都塞到這塊地，再嗆黃國昌想法是否跟侯友宜一模一樣？「要當市長要有市長的樣子，你就直球對決，不要閃躲、扯東扯西！」