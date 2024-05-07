鴻海200元根本不是夢？美系外資：AI推動+本益比低、目標價201元
鴻海4月營收交出好成績，激勵股價昨（6）日創近16年來新高，今（7）日股價續創波段高點，雖然一度翻黑、不過隨即買盤挹注翻紅。美系外資最新出據報告顯示、鴻海將受惠於AI營收推動，以及本益比相較其他AI股還要低，因此重申買進評等，並將目標價上調到201元。
記者陳郁柔／台北報導
鴻海4月營收亮眼，營收約達5109億元，月增14.16%、年增19.03%，寫下歷年同期新高。主要是旗下的電腦終端產品受惠於客戶拉貨動能較大，業績成長較上月強勁，AI雲端產品年增幅超過3成，消費智能產品、元件及其他產品也有顯著成長的亮眼表現。展望後市，第二季營見度大約與目前市場預期相當，推估第二季營運展望將呈季增、年增的表現。
鴻海預計下週5月14日舉行法說會，美系外資在法說會前出具最新報告，認為輝達超級晶片GB200將進一步挹注鴻海下半年的業績表現，由於鴻海集團將供貨AI伺服器、交換器、液冷等，可望提升客戶滲透率，預估今年鴻海AI營收將達10%，明後年則將分別成長至16%、17%。
美系外資表示，鴻海目前本益比約12倍，相較緯創、緯穎本益比19倍、廣達本益比20倍、英業達的本益比25倍，鴻海的股價具有吸引力；再加上受惠一般伺服器景氣復甦、電動車題材等，將有助推升毛利率和營益率逐年成長。
美系外資看好鴻海成長動能，調高鴻海今明後年的每股純益預估，分別由原預估的13.45 元、17元、18.8元，調高至13.6元、17.1元、19.1元；美系外資重申鴻海買進評等，並且調高鴻海目標價，由原先172元調高至201元。
鴻海上午11點25分股價上漲1元或0.6%，來到168.5元，再度刷新近16年新高表現。