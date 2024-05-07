他們需要撫慰！不只五月天到花蓮　盧秀燕說孩子們的天團也會來

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台中市長盧秀燕前天也和3位藍營女縣市長前往花蓮，帶去台中市各界捐輸的2千萬善款，她今（7）日在市政會議中表示，看到五月天願意進到災區幫花蓮做公益義演的新聞，她非常感動。天團前進花蓮演出，有強大的號召力和影響力，歌迷也會被帶進花蓮，「所以我們也要以身作則前進花蓮」。
盧秀燕說，上周日女縣市長們到花蓮和縣府開會，討論如何共同促進經濟和賑災工作，自己也宣布台中市政府將籌措經費，邀請紙風車劇團前進花蓮災區，進行兩場公益演出。她表示花蓮的兒童也受驚了，紙風車劇團有強大號召力，可以撫慰災區兒童，接下來會由花蓮縣政府進行安排。
盧秀燕表示，25年前的921大地震，台中市光是罹難者就高達1300人，傷者更是不計其數，很多人不只失去家人，還受傷、截肢、房子倒塌。台中花很久時間站起來，至今還有後遺症必須處理。台中在921救災和復健過程得到全世界、包括花蓮的幫助與關心，所以當花蓮面臨如25年前台中的狀況，她第一時間捐出一個月薪水，但靠市民朋友踴躍捐輸還不夠，花蓮不只是實體傷亡，未來百工百業面臨的經濟蕭條可想而知，縣長徐榛蔚非常著急，擔心人不去東西出不來，因此台中市會推動「為母親做件好事」的5月活動，幫助花蓮、用行動溫暖花蓮。