影／支持特赦陳水扁！陳昭姿曝已和黨團報備 喊話蔡英文出面說明
準總統賴清德即將於520上任，不過有消息傳出，總統蔡英文有意在卸任前，特赦前總統陳水扁。對此，過去擔任陳水扁醫療小組發言人的民眾黨立委陳昭姿表示，自己已和黨團報備過，「我個人立場支持陳水扁要特赦，因為個人認為從頭到尾是政治事件」，她也喊話蔡英文親自出面說明。
記者王德蓉／綜合報導
針對傳出蔡英文將在卸任前特赦陳水扁，陳昭姿今（7）日表示，特赦與否是蔡英文的職權，但希望是蔡英文親自出面說明，因為過去偶爾就會出現類似說法，「我承認很多過去跟我在一起的好友，也認為說我們應該做一些努力，但是很清楚的，這件事情非關立法委員職責，這是總統一個人的職責，我們希望如果確有其事，請蔡英文親自出來說明，而不要透過媒體來放話。」
陳昭姿也說，自己已向民眾黨團報備過，以她的個人立場來說，就是支持陳水扁特赦，「因為我個人認為，從頭到尾這是個政治事件。」她也透露，很多人過去都對此事在努力，包括多位院士連署、活動訴求等，自己也去找各黨意見領袖，希望能夠來背書，但某年開完民進黨黨代表大會後，很多人呼籲當時的民進黨黨主席要針對此事做努力，卻發生一連串包括「尿遁事件」後就結束。她也說，「陳水扁從那天開始，就告訴身邊的我們，從此以後希望我們都不用再為他個人的這件事情去掛心費心，因為他也知道我們做很多努力。」