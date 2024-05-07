小S宣布撤換主持搭檔！阿Ken爆加入《不熙娣》 派翠克聽完這反應
小S（徐熙娣）自2022年起主持《小姐不熙娣》，再度以其獨特的主持風格及幽默風趣的主題，贏得觀眾們喜愛，尤其她與搭檔助理主持派翠克（Patrick）台上、台下的搞笑互動，時常成為社群上的討論話題。不過，近期似乎有風聲傳出《小姐不熙娣》將撤換派翠克助理主持一職，消息一出讓派翠克十分慌張，小S直言節目下一季將有新的「Soulmate（靈魂伴侶）」加入，畫面上也出現疑似阿Ken的照片，引發不少觀眾們熱烈討論。對此，《小姐不熙娣》節目製作方東森回應《NOWnew今日新聞》表示：「沒有啦！那是花絮內容整人橋段，派（派翠克）不會被換掉！」否認派翠克將被撤換一事。
記者張一笙、吳昕蓓／綜合報導
昨（6）日《小姐不熙娣》官方IG曝光一段花絮，小S開頭就對著派翠克說：「你知不知道，我們節目即將換搭配的主持人？」派翠克聽完以為在開玩笑回答：「沒有！」小S接著強調：「下一季開始。」只見派翠克呆愣原地，反應過來後發現時間點就是下周，故作鎮定地表示：「妳要休息阿？為什麼？」讓現場工作人員驚呼連連。
小S被反將一軍後無奈地看著派翠克，派翠克接著表示：「妳不要休息啦！我們這個Soulmate是無法拆解的。」小S聽完後馬上打槍派翠克：「我也已經說過你不是我的Soulmate，我的Soulmate另有其人。」並且畫面上出現阿Ken被遮住雙眼的大頭照，小S也故作神祕地表示：「大家期待喔！」
不少忠實觀眾看完以後，紛紛表達對於派翠克的喜愛，並留言表示：「很喜歡派翠克欸！笑果很好又很會接球。」、「派派不准被換掉」、「派翠克是難得一見新一代主持人」、「希望只是開開玩笑」。不過也有粉絲猜測新來的主持人應該是阿Ken，驚喜地表示：「阿Ken超強」、「其實阿Ken也不錯」、「還是阿Ken跟派翠克一起」、「那個影子好像阿Ken」，《小姐不熙娣》的主持搭檔風波，一時間引發熱烈討論。
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