Energy成員平均年齡40！睽違22年為何能成功復出？粉絲曝關鍵原因

小S宣布撤換主持搭檔！阿Ken爆加入《不熙娣》　派翠克聽完這反應

▲小S（中）宣布《小姐不熙娣》下一季將更換主持搭檔，新人選被爆將是阿Ken（右），助理主持派翠克（左）聽到此消息後十分慌張。（圖／翻攝自派翠克、小S、阿Ken臉書）
▲小S（中）宣布《小姐不熙娣》下一季將更換主持搭檔，新人選被爆將是阿Ken（右），助理主持派翠克（左）聽到此消息後十分慌張。（圖／翻攝自派翠克、小S、阿Ken臉書）

記者張一笙吳昕蓓／綜合報導

小S（徐熙娣）自2022年起主持《小姐不熙娣》，再度以其獨特的主持風格及幽默風趣的主題，贏得觀眾們喜愛，尤其她與搭檔助理主持派翠克（Patrick）台上、台下的搞笑互動，時常成為社群上的討論話題。不過，近期似乎有風聲傳出《小姐不熙娣》將撤換派翠克助理主持一職，消息一出讓派翠克十分慌張，小S直言節目下一季將有新的「Soulmate（靈魂伴侶）」加入，畫面上也出現疑似阿Ken的照片，引發不少觀眾們熱烈討論。對此，《小姐不熙娣》節目製作方東森回應《NOWnew今日新聞》表示：「沒有啦！那是花絮內容整人橋段，派（派翠克）不會被換掉！」否認派翠克將被撤換一事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小S突然宣布《小姐不熙娣》將換搭配的主持人，讓派翠克十分驚訝。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
▲小S突然宣布《小姐不熙娣》將換搭配的主持人，讓派翠克十分驚訝。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
昨（6）日《小姐不熙娣》官方IG曝光一段花絮，小S開頭就對著派翠克說：「你知不知道，我們節目即將換搭配的主持人？」派翠克聽完以為在開玩笑回答：「沒有！」小S接著強調：「下一季開始。」只見派翠克呆愣原地，反應過來後發現時間點就是下周，故作鎮定地表示：「妳要休息阿？為什麼？」讓現場工作人員驚呼連連。

▲派翠克聽完後反將小S一軍，對著小S大喊：「妳不要休息啦！」（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
▲派翠克聽完後反將小S一軍，對著小S大喊：「妳不要休息啦！」（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
小S被反將一軍後無奈地看著派翠克，派翠克接著表示：「妳不要休息啦！我們這個Soulmate是無法拆解的。」小S聽完後馬上打槍派翠克：「我也已經說過你不是我的Soulmate，我的Soulmate另有其人。」並且畫面上出現阿Ken被遮住雙眼的大頭照，小S也故作神祕地表示：「大家期待喔！」

▲節目組在畫面中曬出遮住雙眼的男星照片，疑似是阿Ken，讓不少觀眾十分期待。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
▲節目組在畫面中曬出遮住雙眼的男星照片，疑似是阿Ken，讓不少觀眾十分期待。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
不少忠實觀眾看完以後，紛紛表達對於派翠克的喜愛，並留言表示：「很喜歡派翠克欸！笑果很好又很會接球。」、「派派不准被換掉」、「派翠克是難得一見新一代主持人」、「希望只是開開玩笑」。不過也有粉絲猜測新來的主持人應該是阿Ken，驚喜地表示：「阿Ken超強」、「其實阿Ken也不錯」、「還是阿Ken跟派翠克一起」、「那個影子好像阿Ken」，《小姐不熙娣》的主持搭檔風波，一時間引發熱烈討論。

▲小S宣布《小姐不熙娣》下周將換新的主持搭檔，要觀眾們敬請期待。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
▲小S宣布《小姐不熙娣》下周將換新的主持搭檔，要觀眾們敬請期待。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

德州媽媽再爆黃子佼案受害女+2！14歲遭誘穿比基尼　小S也蒙鼓裡

小S預言失靈！「情慾女王」珍琳相戀才半年　想嫁小7歲男友陳慕

派翠克《小姐不熙娣》主持被韓星取代！小S指名「EPEX的他」接手

小S突自責發文「算什麼稱職的母親」　親揭背後原因：哭了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞