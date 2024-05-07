傳將被蔡英文特赦　陳水扁昔大踩禁令紅線爭議一次看！　

我是廣告 請繼續往下閱讀
傳出蔡英文有意在卸任陳水扁，而陳過去大踩中監「四不原則」紅線爭議，也數度引起各界討論。
一、陳水扁手抖被質疑裝病
陳水扁獲保外就醫，屢屢出席活動，過去多次被外界質疑「手不抖了」，應繼續入獄服刑，不過，阿扁曾在社群網站發布影片反擊，稱他「手抖症」是神經病變所引起，而且「不可逆」，他在影片前伸出雙手，強調自己的右手每秒抖6.6次。
二、參加凱達格蘭基金會募款餐會
中監對陳水扁設下「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」，不過他多次參與凱達格蘭基金會募款餐會，2018年時，他參加餐會時，拄著拐杖站上主辦單位準備的木製肥皂箱小舞台，遊走規定邊緣。
三、替陳致中造勢
陳水扁在2018年時多次在臉書貼文「阿扁總統寧願被抓也要到場幫兒子站台」，最終獲中監同意。陳水扁出席晚會後，當晚在眾人簇擁下上台，送菜頭給陳致中表示祝福，父子倆在台上擁抱，陳水扁還率眾向現場民眾鞠躬，呼籲高雄市民一起支持陳致中；此外，2019年陳水扁透過臉書新勇哥物語，錄製影片挺民進黨立委候選人郭國文。
四、接受鏡週刊、日本產經新聞訪問
陳水扁曾接受日本媒體《產經新聞》專訪，呼籲蔡政府公投對抗中國，也曾接受國內媒體專訪，不過中監認為報導是「懇談會」方式完成，不算違規。
五、成立一邊一國連線
陳水扁在2019年宣布成立「一邊一國行動黨」，並指出民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑，還接受一邊一國行動黨提名，登記為該黨不分區立委，不過並未被中監同意。
六、北上替陳致中請願
陳致中涉洗錢案去年被法院判刑1年定讞，陳水扁去年5月赴立法院請願，同月又赴東吳大學，以「站在時代的風口浪尖 陳水扁對於台灣民主的見解」為題演講。台中監獄則認為，經醫囑判斷認為陳參加「這類活動」對病情有助予以准許。