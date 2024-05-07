綠營立院狂輸柯建銘抓狂了？郭正亮爆：20年來沒受過這種屈辱

傳將被蔡英文特赦　陳水扁昔大踩禁令紅線爭議一次看！　

陳水扁去年北上替陳致中請願。（圖／資料照）
陳水扁去年北上替陳致中請願。（圖／資料照）

記者陳佩君／台北報導

犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，傳出總統蔡英文有意在520卸任前特赦他，回顧陳水扁過去爭議，除了捲入弊案外，被中監下令「四不原則」的他，也數度碰觸紅線，包含替兒子陳致中造勢、接受專訪等，不過中監仍未令阿扁回監。

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陳水扁曾擔任台北市市長、立法委員、台北市議會議員，並擔任10、11任中華民國總統。陳水扁因龍潭購地案、南港展覽館及元大併復華等弊案，被依貪污、洗錢等罪合併判刑20年定讞；其兒子、高雄市議員陳致中則涉嫌協助洗錢，被依洗錢罪判刑1年確定。

傳出蔡英文有意在卸任陳水扁，而陳過去大踩中監「四不原則」紅線爭議，也數度引起各界討論。

一、陳水扁手抖被質疑裝病

陳水扁獲保外就醫，屢屢出席活動，過去多次被外界質疑「手不抖了」，應繼續入獄服刑，不過，阿扁曾在社群網站發布影片反擊，稱他「手抖症」是神經病變所引起，而且「不可逆」，他在影片前伸出雙手，強調自己的右手每秒抖6.6次。

二、參加凱達格蘭基金會募款餐會

中監對陳水扁設下「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」，不過他多次參與凱達格蘭基金會募款餐會，2018年時，他參加餐會時，拄著拐杖站上主辦單位準備的木製肥皂箱小舞台，遊走規定邊緣。

三、替陳致中造勢

陳水扁在2018年時多次在臉書貼文「阿扁總統寧願被抓也要到場幫兒子站台」，最終獲中監同意。陳水扁出席晚會後，當晚在眾人簇擁下上台，送菜頭給陳致中表示祝福，父子倆在台上擁抱，陳水扁還率眾向現場民眾鞠躬，呼籲高雄市民一起支持陳致中；此外，2019年陳水扁透過臉書新勇哥物語，錄製影片挺民進黨立委候選人郭國文。

四、接受鏡週刊、日本產經新聞訪問

陳水扁曾接受日本媒體《產經新聞》專訪，呼籲蔡政府公投對抗中國，也曾接受國內媒體專訪，不過中監認為報導是「懇談會」方式完成，不算違規。

五、成立一邊一國連線

陳水扁在2019年宣布成立「一邊一國行動黨」，並指出民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑，還接受一邊一國行動黨提名，登記為該黨不分區立委，不過並未被中監同意。

六、北上替陳致中請願

陳致中涉洗錢案去年被法院判刑1年定讞，陳水扁去年5月赴立法院請願，同月又赴東吳大學，以「站在時代的風口浪尖 陳水扁對於台灣民主的見解」為題演講。台中監獄則認為，經醫囑判斷認為陳參加「這類活動」對病情有助予以准許。

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