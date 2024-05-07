職場媽媽好焦慮！無暇顧小孩有罪惡感　疲勞指數創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，職場媽媽「家庭焦慮感」的主要來源，在可複選狀況下，前五名分別是：「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」(70.2%)、「子女教育學習問題」(64.1%)、「錯過陪伴小孩成長的時間」(54.1%)，以及「子女托育照顧問題」(53.2%)、「開銷增加與支出分配問題」(42.8%)。其餘的「家庭焦慮」部份，第六到第十名又分別為：「家中長輩照顧問題」(37.8%)、「子女身心健康問題」(36.6%)、「與公婆相處的問題」(30.3%)，以及「一邊忙家事，一邊要分神處理公事」(29%)、「費心力去張羅三餐」(27.9%)。
調查更發現，如果平時為了工作，不能親自照顧小孩，除了萬般無奈，也有86.3%的職場媽媽覺得「會有罪惡感」，同時和子女共處的時光也不多，每逢「上班日、在下班後」，與他(她)們相處的時間，平均落在96.4分鐘，少於去年的99.2分鐘；其中甚至有13.5%的職場媽媽表示，「幾乎沒有相處時間(0分)」。
憂心收入減少、工作難找，陪小孩的時間也不夠，「窮忙的」職業婦女更要擔心自己過勞，調查顯示，「職場媽媽」自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在79.5分，高於去年的78.5分，以及前年的77.5分，創下五年新高，其中甚至有18.3%，自認達到「100分(滿分)」的狀態，屬於異常疲憊程度。
若以行業別交叉分析，職場媽媽「疲勞指數」的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」(84.3分)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(83.5分)、「金融保險與會計統計」(82.7分)，以及「醫護與生技」(81.4分)、「批發零售與貿易」(80.3分)。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，職場媽媽們，要學習適時與適度放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，導致身心狀態崩潰，他也建議，在處理生養育問題方面，女性上班族顧慮的地方更多，除了需要家人體恤與擔待外，甚至需要與老闆、主管們，好好溝通一下目前的生活或婚姻狀況，藉以取得「職媽人生」的平衡點。