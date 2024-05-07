傳520前特赦陳水扁！民眾黨立委陳昭姿支持：盼蔡英文出面說明
前總統陳水扁因犯下龍潭購地案等案遭判刑20年，入獄6年多後因罹患失智症，2015年獲准保外就醫，是否特赦陳水扁一直是蔡英文政府的燙手山竽。媒體報導，傳出總統蔡英文將要在520卸任前特赦陳水扁。對此，陳水扁民間醫療小組召集人、民眾黨立委陳昭姿今（7）日表示，他本來就支持特赦陳水扁，因為從頭到尾就是政治事件，不過這是蔡英文總統一個人的職權，希望蔡英文能夠親自出面說明，而不是透過媒體放話。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日上午舉行「興達發電廠偷排廢水 台電高層竟遮掩三年」記者會，媒體詢問特赦陳水扁一事，陳昭姿表示，特赦與否是總統的職責，希望蔡英文親自出來說明，因為過去這麼久的時間，偶爾就會有類似的說法，很多人認為應該要做一些努力，但是此事非關立委職責，而是總統一個人的職責，「我們希望如果確有其事，請蔡總統親自出來說明，而不要透過媒體放話。」
陳昭姿說，如果要問她個人的立場，「我也在黨團報備過，我本來就支持陳總統要特赦，因為從頭到尾這是個政治事件。」
媒體詢問有無跟陳水扁討論過，陳昭姿表示，經過長期的努力，2012年幫陳水扁成立民間醫療小組，肇因於民眾黨主席柯文哲在醫界的聲量比較大，發現陳水扁健康有問題，「他建議我成立醫療小組」，也就是從個時候開始跟柯文哲有比較密切的共識，重點還是在醫療小組的部分，自己不是民進黨員，因此尋求各黨的意見領袖，希望大家能夠幫忙背書，包括17位院士的連署，還有很多的活動跟訴求。
陳昭姿表示，民進黨曾經召開黨代表大會，那時有很高比率呼籲時任黨主席蔡英文為此進行努力，結果後來發生尿遁事件，不過陳水扁也清楚地告訴身邊的人，包括她，希望大家不要再為他個人的事情掛心與費心，「因為他也知道我們做了很多努力。」