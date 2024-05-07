蘆洲開發案再嗆黃國昌「出來打球！」林淑芬：告訴你別惹錯人了

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林淑芬表示，自己參與了蘆洲南北側都市計畫案的審查會議，召開了無數次中央或地方的溝通會議，質疑黃國昌在哪裡？強調自己是是蘆洲立委，在大力爭取蘆洲地方建設的時候，「黃國昌，你在哪裡？告訴你，不要惹錯人了。」
林淑芬說，爭取蘆洲的發展，爭取蘆洲的建設，就是自己與團隊持續且一直積極在推動的事，支持蘆洲南北側都市計畫檢討，支持蘆洲脫胎換骨的發展，但是在公展之後偷偷把果菜批發市場塞到蘆洲，要求蘆洲人把果菜批發市場吞下去，否則就沒有蘆南蘆北都市計畫的通過，「身為蘆洲立委的我，就有義務要站出來大力反對！」
林淑芬說，從新北市府推蘆洲南北側都市計劃以來，她擋下來超高壓變電所、要求重新評估污水處理設施設置區位、要求減少捷運機廠面積，現在則是強力反對三重果菜市場遷移至蘆洲，這也是蘆洲市民這幾年來共同的心聲，「請問黃國昌，你聽到這些心聲了嗎？」
林淑芬說，自己感到非常遺憾，黃國昌只聽到市長侯友宜的聲音，只附和財團建設公司在地方的耳語，不是參加了一場座談會，就代表瞭解蘆洲，呼籲黃國昌面對質疑，不用再轉移焦點，也不用扯到其他縣市，就事論事，「黃國昌，蘆洲的鄉親要我問你，你同意三重果菜批發市場遷到蘆洲北側嗎？」