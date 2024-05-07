大谷翔平找到打擊秘訣？3戰狂敲4轟　道奇教頭曝關鍵：掌握好球帶

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大谷翔平在昨（6）日的比賽，繳出全場4打數4安打、包含雙響炮的誇張表現，並在今日榮獲單周最佳球員。對此，Dave Roberts點出大谷翔平和之前的不同之處，他表示：「他這一周在控制好球帶上面，表現得更好。」
Dave Roberts補充道：「我們針對如何讓對手投出對他有利的球進行了討論，他放棄了一些低角度或是靠近內角的球，因此可以在球數上獲得領先。在這樣的前提下，便能夠獲得更容易進攻的球，而在掌握這些球的部分，他也做得很好。」
大谷翔平掌握好球帶 三振率明顯下調
以數據來看，雖然現在賽季僅進行了約不到5分之1，但自2021年開始，大谷翔平的賽季三振率分別為3成52、2成75、2成88，不過本賽季的前36場出賽，總共145次出賽僅被三振31次，三振率下降到僅有2成14，顯見確實在好球帶的掌握上有所提升。
大谷翔平本日的第11發全壘打，飛行初速來到107.6英里（約173公里），距離441英尺，擊球仰角為27度，轉播員也將他敲出瞬間的聲音，形容像是一把「霰彈槍」（Shotgun）。並且，近3戰敲出4發全壘打，也讓他在全壘打排行上超越Gunnar Henderson、Mike Trout、Marcell Ozuna的10轟，以11發全壘打獨居全聯盟第一。
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