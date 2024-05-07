大谷翔平開季36場敲26支長打！寫道奇124年新紀錄 打擊策略揭秘
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（7）日對陣邁阿密馬林魚隊，再次展現恐怖的打擊實力，於首打席敲出本季第11號全壘打，擊球初速高達173.1公里，飛行距離則是驚人的134.4公尺。大谷翔平在道奇的前36場比賽，一共狂掃26支長打，也刷新隊史124年來的新紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，大谷翔平在本季前36場比賽，已經擊出26支長打，包括11支全壘打，以及14支二壘安打及1支三壘安打，創下道奇隊史自1901年以來的新高，比任何其他球員都還多出2支長打。
大谷翔平在今季的表現堪稱出色，迄今為止出賽36場，已累積11轟、27分打點，打擊率.370，上壘率.430，長打率.705，攻擊指數（OPS）高達1.135。
大谷翔平打擊手感超火燙 教頭點出關鍵
道奇總教練Dave Roberts對大谷的表現讚不絕口，他表示：「他之所以能打得這麼好，是因為能夠把壞球選掉，讓自己取得有利的球數，並且能掌握住好球帶裡投得太甜的球。」
大谷翔平生涯第八度榮獲單週最佳球員，Roberts指出，大谷擁有出色的選球能力，讓投手必須投出更多球，這是他取得成功的重要因素。
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