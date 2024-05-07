台中惡火父女雙亡！倖存妻接死訊急辦出院 緊抱愛女遺體淚崩
台中市西屯區瑞聯天地大樓凌晨傳出大火，起火點位於8樓住家，造成游姓一家四口2死，包含55歲游姓屋主及10歲女兒。游妻雖自行逃出，但因有吸入性嗆傷，一度被醫院要求留院觀察，但她心繫丈夫及女兒安危，堅持辦出院找人，結果等來的卻是噩耗，一夕痛失2名至親，當場痛哭失聲。
社會組／綜合報導
據了解，游男與妻子原本都已逃出火場，13歲大兒子則躲在窗邊獲救，身上有多處燒燙傷及吸入性嗆燒，已送往醫院救治。游男逃出後，發現女兒仍受困屋內後，聽見女兒大叫後，便將手機丟給妻子，叫妻子幫忙報警，獨自又衝回火場救愛女，未料竟一去不復返，造成父女雙雙罹難。
台中市消防局表示，今日凌晨1時16分獲報，共出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名前往救援。現場為地上16樓、地下2樓之RC建築物，火煙於8樓竄出。消防人員立即布水線搶救，先是利用雲梯車將游姓少年救出，之後進入火場搜索，發現游姓屋主與女兒倒臥廁所，均無生命跡象，緊急將2人送醫救治，最終仍回天乏術。
游妻雖自行脫困，但因有吸入性嗆傷，被送往澄清醫院救治，一度被院方要求留院觀察，但因她心繫丈夫及愛女安危，堅持出院找人，沒想到卻接獲愛女宣告不治噩耗，游妻淚崩抱著女兒遺體癱坐在地；接著她又趕往另一家澄清醫院，想見丈夫最後一面，怎料也來不及，最後只見到冰冷遺體。
獲救的游家大兒子則左手上臂二度2%、背部二度6%燒燙傷及吸入性肺灼傷，所幸生命跡象穩定，目前仍在醫院救治當中。