日圓貶破154！日本央行還會出手干預嗎？專家：這原因銀彈恐有限

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也因此，日本央行也看準時機趁4月底平倉時點，精準出手有效干預，日圓兌美元也從160.17一路回升至151.85。只是，日本央行一縮手，日圓又回貶破154，今日一度下探154.58兌1美元，市場也關注日本央行還會再出手阻貶日圓嗎？
陳有忠表示，日圓空單仍鍥而不捨、蠢蠢欲動，前美國財長桑默斯（Lawrence Summers）也認為資本市場規模龐大，日本央行干預措施可能起不了作用，即便日本政府近期挹注巨資拉抬日圓，恐難帶來長期效果。
不僅如此，陳有忠提到，日本央行銀彈也有限，根據市場預估日本央行這波干預就砸了600億美元，由於日本出口不好，外匯存底縮減，日本債務又龐大，隨時有舊債到期的還債壓力，加上債券殖利率走高，面對很大的發債成本壓力，預估日本政府有多餘銀彈仍會優先買債，來壓低利率，因此，日本央行還會不會出手很難說。
不過，陳有忠認為，日本央行成功把日圓守住在160之下，目前看來160就是日本央行的底線，要再貶破160機會不大，除非美元指數再轉強站上107，目前看來美國也有意要降壓，美元也不太可能回升至107，加上5月日圓空單又來，美日利差仍大，日圓後勢仍要看美元臉色。
他預估，美元短期可能陷入盤整，在105至106震盪，要跌破104不太可能，日圓兌美元預料也會呈現區間整理，目前看來日圓在151.18有撐，要再升值空間有限，在158也有反壓，因此，短線可能在均價154.9附近稍作整理。