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日圓貶破154！日本央行還會出手干預嗎？專家：這原因銀彈恐有限

▲日本央行出手干預後，日圓一度回升至151.85元，但現在又貶破154，市場也關注日本央行是否會再出手阻貶日圓。（圖／記者顏真真攝）
▲日本央行出手干預後，日圓一度回升至151.85元，但現在又貶破154，市場也關注日本央行是否會再出手阻貶日圓。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在日本央行出手干預下，日圓兌美元從160回升至151價位後，如今又貶破154，日圓貶勢是否再起？日本央行還會進場干預嗎？外匯專家認為，在美日利差仍大，日圓又是全球最大融資貨幣，亦被當避險盤操作，空單仍蠢蠢欲動，日圓貶值壓力仍在。不過，由於日本央行已成功守住160，再貶破160機會不大，只是要再升破151可能性也不高，預料接下來仍要看美元臉色，短線將在155上下盤整。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（7）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日圓兌美元這波升值，除了日本央行精準出手干預之外，美國也有幫一把，美國前總統川普指責拜登政府縱容強勢美元，將使美國經濟「正走向地獄」，在與日本前首相麻生太郎會面時，也提到日圓貶對美國是大災難，外交勢力多少也影響美元走勢，再加上美國聯準會（Fed）官員也釋出「鴿」派言論，美元獲利了結出場，美元因而拉回整理。

也因此，日本央行也看準時機趁4月底平倉時點，精準出手有效干預，日圓兌美元也從160.17一路回升至151.85。只是，日本央行一縮手，日圓又回貶破154，今日一度下探154.58兌1美元，市場也關注日本央行還會再出手阻貶日圓嗎？

陳有忠表示，日圓空單仍鍥而不捨、蠢蠢欲動，前美國財長桑默斯（Lawrence Summers）也認為資本市場規模龐大，日本央行干預措施可能起不了作用，即便日本政府近期挹注巨資拉抬日圓，恐難帶來長期效果。

不僅如此，陳有忠提到，日本央行銀彈也有限，根據市場預估日本央行這波干預就砸了600億美元，由於日本出口不好，外匯存底縮減，日本債務又龐大，隨時有舊債到期的還債壓力，加上債券殖利率走高，面對很大的發債成本壓力，預估日本政府有多餘銀彈仍會優先買債，來壓低利率，因此，日本央行還會不會出手很難說。

不過，陳有忠認為，日本央行成功把日圓守住在160之下，目前看來160就是日本央行的底線，要再貶破160機會不大，除非美元指數再轉強站上107，目前看來美國也有意要降壓，美元也不太可能回升至107，加上5月日圓空單又來，美日利差仍大，日圓後勢仍要看美元臉色。

他預估，美元短期可能陷入盤整，在105至106震盪，要跌破104不太可能，日圓兌美元預料也會呈現區間整理，目前看來日圓在151.18有撐，要再升值空間有限，在158也有反壓，因此，短線可能在均價154.9附近稍作整理。

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