興達電廠偷排廢水？民眾黨批已遮掩3年　台電駁斥：排放符合標準

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吹哨者揭露，由於近兩年來，承包廢水的廠商無法履約，廢水處理得質與量皆未能符合規定，因此將電廠廢水違規排放至「灰塘」。原本電廠會將燃燒過後的飛灰和底灰，與水混合後排放至電廠外的灰塘，但近兩年卻被發現出水口排出大量看起來像「清澈水」的液體，將灰塘原本的泥地全部覆蓋，這些水疑似來自興達委託的廢水處理公司無法處理完畢的廢水， 民眾黨批「台電明知違法卻放任不管」。
對此，台電表示，排放出來的水是透過廠區既有管線，運用海水將煤灰輸送到灰塘，並不是排煙脫硫設備（FGD）廢水排放。進一步指出，爲因應放流水標準加嚴，台電已於2010年2月針對「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」進行招標。
台電強調，本案採購過程皆遵守政府採購法相關規定進行，也對投標廠商進行資格審查，投標廠商須具備經濟部公司執照、縣市政府營利事業登記證或營利事業核備函，其營業項目需具有環境保護工程專業營造業或廢水處理業資格者，才符合投標資格。
台電說明，目前因得標廠商未完成設備改善，在FGD廢水「量」的處理上無法達成契約規範標準，台電已針對廠商進行罰款，並要求廠商儘快改善。在FGD廢水「質」的處理上符合標準，興達電廠為因應得標公司處理量能不足，已透過改善電廠既有廢水場，提升處理廢水量，並於法規核准之放流口排放，絕對沒有記者會指控偷排廢水之情事。