脫口「老天有眼發生地震」　名嘴曝柯建銘急了：對民進黨衝擊深

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對此，羅旺哲說，0403花蓮地震，造成不少家庭破碎，許多人無家可歸，一個月過去，仍餘震不斷，過去行事一向謹慎的柯建銘，卻在立法院公開場合中，說出「老天有眼」這句話，引發一片譁然、撻伐。
羅旺哲說，此話沒有任何人能接受，即便柯建銘道歉，但給花蓮人的傷害，已經造成，但為何柯會說出這樣的話？「我覺得，可能是急了」。
羅旺哲提到，立法院開議三個月到現在，民進黨狀況不斷，從被取消質詢翻車、朝野協商插嘴被民進黨立委黃國昌吼、綠委吳秉叡不在場卻投票、表決連下吞15連敗等，「綠委們表現不佳，黨團總召肯定壓力山大」。
羅旺哲指出，這一陣子，柯建銘頻頻「受訪」，甚至假日也會跟媒體訪問，這跟過去只有在重大政治事件，才會現身媒體訪問的柯建銘很不一樣。他說，以前立法院，柯建銘總是看起來，氣定神閒，即便朝野火拚，他也能笑看一切，但如今，民進黨沒有國會的多數、丟掉正副院長，在立院一連串受阻，狀況不斷，「讓人感覺，現在的立法院，已經不是柯總召能夠hold的住了」。
羅旺哲也說，柯建銘的「失言」，或許對他本人影響不大，但對整個民進黨來說，衝擊很深，畢竟準總統賴清德日前才因為地震曾喊「我們都是花蓮人」，結果柯建銘卻對花蓮「失言」，這才是讓民進黨受到衝擊的地方。