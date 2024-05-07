彰化郵差大雨送信遭路樹砸死！母親節告別式 同事列隊送行
彰化縣芬園鄉社口郵局一名48歲孫姓男郵差，上月26日在冒雨值勤送信，卻因風雨過強，慘遭倒塌的黃花風鈴木砸傷身亡，目前正由彰化地檢署釐清相關責任，孫男家屬擬提出國賠告訴。據了解，孫男告別式訂於本月12日母親節當天上午，並於南投殯儀館舉辦，同時由靈車將孫男載返生前任職的芬園郵局進行最後巡禮，同事將前往列隊致敬。
社會組／綜合報導
案發於4月26日中午12時許，孫男騎車執勤郵務，行經芬園鄉彰南路一段600號前時，遭路邊倒塌的黃花風鈴木砸中，連人帶車被重壓在樹下。消防人員到場後，立即用堆高機將樹抬起救出孫男，但已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治，消息傳開後令同事十分不捨。
據了解，孫姓郵差未婚與家人同住，自退伍後就在在郵局任職，至今長達25年，工作認真且為人熱心，在地居民都對他印象良好，當天上午才貼心傳訊息提醒同事「下雨天騎車要小心」，沒想到才過2小時，自己就不幸發生意外。
孫男弟弟表示，哥哥平日不論送信再忙，都會回家吃母親做的飯，非常孝順，這幾日媽媽心情還算平靜，由禮儀社挑選在母親節當天辦理出殯，老人家已能緩慢接受兒子已經離世的事實。
中華郵政也表示，全體同仁深表傷痛與哀悼，董事長吳宏謀於案發第一時間立即表達慰問及關心之意，除指示彰化郵局盡速協助家屬處理善後事宜外，並承諾將積極爭取從優撫卹，並提醒各地郵局提醒同仁務必注意道路狀況及氣候變化，並依當時環境條件因地制宜，採取必要應變措施，以維自身及郵件安全。