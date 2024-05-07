本土女星摘除子宮慘大出血！曝光離婚內幕超心酸：他娶我滿衰的
因演出本土劇《甘味人生》而竄出知名度的台灣女藝人江泳錡，去年7月與電視台監製楊煥離婚，結束8年婚姻，日前江泳錡參加綜藝節目《單身行不行》，坦言自己和前夫的感情問題，還透露已摘除子宮並因此大出血，她無奈說：「我覺得我老公娶我也是蠻衰的。」讓主持人相當好奇其中內幕。
記者施以慧／綜合報導
江泳錡談到離婚後的心境，表示自己在感情中相當強勢，常常讓伴侶感受到壓力，「老實講，我覺得我老公娶我也是蠻衰的，因為我太強勢了，導致他其實會有點小小壓力，我也有長時間沒辦法陪他。」提到離婚後的狀態，江泳錡則表示回歸單身後，自己比較能把心思放在工作上，儘管婚姻破裂，但彼此私下並沒有交惡，只是沒有婚姻束縛的兩人比較有機會重新開始。
聊起對前夫的愧疚事蹟，江泳錡坦言自己長期飽受子宮肌腺症的困擾，儘管動過2次手術，但效果不佳，所以她早已決定要摘除子宮，「如果我們這段婚姻還在，我子宮拿掉，是不是對他來講很不公平，萬一未來他要小孩的話。」慶幸自己沒有綁住前夫以後的日子，江泳錡也說，對於前夫真的只有滿滿的感謝。
兩人在離婚後，江泳錡也隨即預約手術，拆除子宮，僅保留卵巢，術後醫師還提醒她要多多休息，但江泳錡卻又忍不住開始工作，導致下腹突然大出血，讓醫生都感到無奈。
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