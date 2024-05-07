Energy賣力跳「E16蹲」！粉絲狂喚維骨力求代言：膝蓋需要微鼓勵
天團Energy睽違20多年再度合體復出，讓忠實粉絲們都感動到不行，而他們也在5日現身台北信義區舉辦簽唱會活動，吸引大批粉絲前往朝聖，活動現場人潮不斷，甚至還有不少藝人們也前往現場追星，讓人感受到Energy的回歸，對很多人來說真的是一件非常重要且幸福的事。而在簽唱會活動落幕後，也有許多網友在Threads上面討論「Energy的膝蓋」和「E16蹲」的話題，甚至有人直呼：「維骨力或挺立的廠商，還不趕快趁機找Energy代言嗎？」
記者洪生儒／綜合報導
Energy睽違20多年回歸歌壇，並在5日現身信義區舉辦簽唱會，吸引了近5000千人到場支持他們，最後簽名活動也簽到隔天的凌晨3點才結束，讓網友們看了都驚訝不已，「沒想到Energy回歸會這麼成功！」、「跟韓星簽唱會有得比。」而Energy簽唱會結束後，在網路上大家討論最熱烈的話題，則是跟團員們的「膝蓋」有關，因為這一次回歸歌曲〈星期五晚上〉的舞蹈中有一段要跳「E16蹲」，該舞蹈需要耗費許多體力，但也將現場氣氛炒熱到最高點。
不少粉絲看到Energy在台上賣力跳完「E16蹲」之後，都紛紛在Threads上發文表示：「如果我是『維骨力』或『挺立』之類的廠商，我一定立刻找Energy代言！」、「那個E16蹲真的非常逼人，感覺他們的膝蓋需要保養一下」、「Energy的膝蓋比產後的我還要好，希望他們可以接到維骨力的代言，這樣我一定會買！」、「那個E16蹲完全可以讓他們拿下維骨力代言了吧？」、「維骨力應該要給他們一些微鼓勵吧！」
也有部分網友表示：「以前覺得Energy只是普通帥，現在看覺得是亂世中的清流男團，真的帥！這年紀16蹲真的不簡單！」、「大叔團體跟韓團有得比耶」、「40多歲的大叔還能有這樣的膝蓋跟肺活量，真的太屌」、「E16蹲跳完真的超累，超佩服！」、「沒想到他們回歸會這麼成功！」此外，在簽唱會結束後，Energy也透過社群宣布好消息，「7月27日、28日，延續這份熱情及應援，我們台北小巨蛋見！」讓粉絲們都期待不已。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道