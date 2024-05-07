蘋果發表會前4大新品先看！iPad Pro具筆電感　Apple Pencil更威

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🟡 iPad Pro
蘋果知情人士透露2024年款iPad Pro會成為2018年推出以來最重大的一次升級。搭載全新 M3 晶片，11 吋和12.9 吋都會同步升級，採用 OLED 螢幕，將更耐用且更輕薄，前置鏡頭升級到1200萬畫素，並移至右側邊框，方便橫向使用能更方便解鎖。配備新的連接器，上下邊緣各有四個引腳，與現有連接器應該會有所不同。容量直接飆到4TB的超大容量，價格也可能會在這波上漲。
🟡iPad Air
iPad Air 會有兩款，處理器搭載M2晶片，除了10.9螢幕之外，也會有12.9吋大螢幕，支援ProRes 編碼與解碼引擎與ProRes RAW拍攝格式。儲存空間會到 512GB 或 1TB，並取消 64GB。螢幕亮度從500尼特升級到625尼特，供應鏈洩漏的設計圖也發現，主鏡頭會改為垂直排列，並包覆閃光燈。
🟡Apple Pencil 3
距離Apple Pencil 2 代已經有5年之久，預料第三代 Apple Pencil更新幅度會更明顯。從預熱影片中可以感覺到新一代Apple Pencil似乎武力大增，爆料指出可能會加入全新「擠壓」手勢，可自定義不同功能，並支援蘋果頭戴裝置 Vision Pro， 加入「尋找」功能，能整合至 Find My 尋找App 內，利用 UWB 超寬頻晶片尋找。筆身會更短，提供3種不同磁性筆尖，導入光學感測器，能夠偵測與識別物體表面色彩數據，讓 Apple Pencil的顏色更不設限。
🟡巧控鍵盤
2024年版本的iPad Pro為了讓平板更有筆電的體驗，預料會將巧控鍵盤的觸控面板功能提升，改用USB-C接口，鋁材質覆蓋內部鍵盤與觸控板邊緣底部，但外殼則會沿用橡膠材料。