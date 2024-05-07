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蘋果發表會前4大新品先看！iPad Pro具筆電感　Apple Pencil更威

▲距離Apple Pencil 第2代推出已經長達5年之久，今晚第3代的Apple Pencil 預料功能會大增。（圖為Apple Pencil 第2代，圖／官方提供）
▲距離Apple Pencil 第2代推出已經長達5年之久，今晚第3代的Apple Pencil 預料功能會大增。（圖為Apple Pencil 第2代，圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果（Apple）2024年第一場發表會即將在今（7）晚10點舉辦，同樣採用線上預錄後直播，日前有外媒透露這次發表會的時間只有35分鐘，預料會是一場相當精簡的發表會。搶在發表會前，《NOWnews今日新聞》整理目前最熱門的4項爆料新品搶先看，其中iPad Pro將更具筆電感，Apple Pencil 3功能大增，巧控鍵盤觸控功能升級，搭載M2晶片的iPad Air可能會有兩款至於外界推測是不是又全中了呢？今晚就能揭曉啦！

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趕在5月15日的Google IO活動之前，蘋果先用小型的發表會來刷一波！今晚將舉辦2024年首場發表會，定名為「Let Loose」，各界爆料大神持續發威，就連執行長庫克都直接在社群平台上寫上「Pencil us in for May 7」，明示Apple Pencil應該不會只是配角，感覺會頗有亮點的一款新Apple Pencil。搶在發表會前，傳聞4大新品預測資訊如下，讓果粉一次掌握。

▲蘋果將在台灣時間5月7日晚間11點舉辦一場特別活動，活動主旨為「Let Loose」，預料會是一場以iPad和Apple Pencil為主角的發表會。（圖／官方提供）
▲蘋果在台灣時間5月7日晚間10點舉辦2024年首場發表會，預料會是一場以iPad和Apple Pencil為主角的發表會。（圖／官方提供）
🟡 iPad Pro

蘋果知情人士透露2024年款iPad Pro會成為2018年推出以來最重大的一次升級。搭載全新 M3 晶片，11 吋和12.9 吋都會同步升級，採用 OLED 螢幕，將更耐用且更輕薄，前置鏡頭升級到1200萬畫素，並移至右側邊框，方便橫向使用能更方便解鎖。配備新的連接器，上下邊緣各有四個引腳，與現有連接器應該會有所不同。容量直接飆到4TB的超大容量，價格也可能會在這波上漲。

🟡iPad Air

iPad Air 會有兩款，處理器搭載M2晶片，除了10.9螢幕之外，也會有12.9吋大螢幕，支援ProRes 編碼與解碼引擎與ProRes RAW拍攝格式。儲存空間會到 512GB 或 1TB，並取消 64GB。螢幕亮度從500尼特升級到625尼特，供應鏈洩漏的設計圖也發現，主鏡頭會改為垂直排列，並包覆閃光燈。

▲iPad Pro M2晶片。（圖／官方提供）
▲2024年版本的iPad Pro傳聞會載入 M3晶片，甚至還有傳出會繞過M3，直接來到Ｍ4最新晶片。（圖為 M2晶片iPad Pro，圖／官方提供）
🟡Apple Pencil 3

距離Apple Pencil 2 代已經有5年之久，預料第三代 Apple Pencil更新幅度會更明顯。從預熱影片中可以感覺到新一代Apple Pencil似乎武力大增，爆料指出可能會加入全新「擠壓」手勢，可自定義不同功能，並支援蘋果頭戴裝置 Vision Pro， 加入「尋找」功能，能整合至 Find My 尋找App 內，利用 UWB 超寬頻晶片尋找。筆身會更短，提供3種不同磁性筆尖，導入光學感測器，能夠偵測與識別物體表面色彩數據，讓 Apple Pencil的顏色更不設限。

🟡巧控鍵盤

2024年版本的iPad Pro為了讓平板更有筆電的體驗，預料會將巧控鍵盤的觸控面板功能提升，改用USB-C接口，鋁材質覆蓋內部鍵盤與觸控板邊緣底部，但外殼則會沿用橡膠材料。

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