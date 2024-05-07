座談會也在場！顏蔚慈：拜託黃國昌可以作秀但放過蘆洲人
民眾黨立委黃國昌日前出席蘆洲行動治理座談會，事後砲轟「中央卡地方」，對此民進黨在地立委林淑芬砲轟是無知還是圖利建商，更下戰帖要辯論。對此同樣出席座談會的民進黨議員顏蔚慈表示，當時也與在場新北市長侯友宜陳情，蘆洲容納不下三重果菜批發市場的交通吞吐，若依照市府計畫，批發市場緊鄰蘆洲醫院預定地，將嚴重影響未來醫院夜間寧靜跟急症動線，以上陳情黃國昌怎麼都不講？「拜託黃委員可以作秀但放過蘆洲人」。
記者陳威叡／台北報導
顏蔚慈表示，黃國昌所參加的蘆洲行動治理座談會，自己同樣也在場，當時跟市長侯友宜再次陳情，說明蘆洲南北側重劃計畫，容納不下三重果菜批發市場的交通吞吐。而且依照市府計畫，批發市場緊鄰蘆洲醫院預定地。這嚴重影響未來醫院夜間寧靜跟急症動線。
顏蔚慈說，蘆洲目前的聯外交通已經天天塞車，三重果菜批發市場則是大小貨車從傍晚就開始進場直到隔日上午7、8時，三重、五股都有國道交流道，將南來北往的果菜批發市場堅持移來蘆洲，移到一個市府強調高住宅品質的蘆南北重劃區，認為市府規劃完全不合理。
顏蔚慈質疑上述的陳情黃國昌怎麼都不講？還是真如林淑芬所言，為了討好侯友宜，是非都不分？最後表示蘆洲只求未來交通順暢，「拜託黃委員可以作秀但放過蘆洲人」。