郝龍斌稱操守柯文哲背書！民眾黨批：柯上任幫忙「擦屁股」
台北市前市長柯文哲任內三大案爭議延燒，議會跨黨派組成的調查小組日前啟動調查。前台北市長郝龍斌今（7）日接受廣播表示，針對大巨蛋、美河市、雙子星等案，都在他市長任內拿回鉅額賠償金或違約金，強調「我的操守是柯文哲背書的」，並建議柯文哲勇敢面對所有質疑，希望未來經過這些調查，能真正還他清白。對此，民眾黨則回應表示，柯文哲上任後，率領市府團隊積極處理，耗費大量成本才幫郝龍斌「擦屁股」，難道郝龍斌忘了嗎？
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨發言人戴于文表示，當初五大案(大巨蛋、美河市、松菸、雙子星、三創)就是郝龍斌主政時期怠忽職守，毫無作為產生的問題，柯文哲上任後，率領市府團隊積極處理，耗費大量成本才幫郝龍斌「擦屁股」，難道郝龍斌忘了嗎？若這樣的作為能稱為「有操守」，恐怕難以讓社會大眾信服。
戴于文說，以大巨蛋為例，過去馬、郝兩位市長時期，不只權利金0元，罔顧市民安全，放任遠雄建設不按圖施工，時任財政局長李述德更被法院一審重判9年，以上種種竟能當作毫無發生過，還以此來誇口為「操守」背書。
戴于文也指出，美和市案後柯市府成功追討33億餘元。松菸、三創案也確實遭監察院糾正，此外，雙子星案國民黨議員賴素如遭判刑後，柯市府主政後重新招商。
戴于文強調，上述種種，希望能幫助郝龍斌回想起時任台北市長時的施政怠惰。戴于文說，郝龍斌想公開檢討別人前也要看看自己的作為，不只是五大案，甚至台智光案的母約簽下了25年的不合理條款，如今卻上專訪聲討柯文哲，這樣的作法令人難以苟同。