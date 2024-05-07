神人「研究所筆記」太狂！6千人見真跡跪讚：像印刷　行情價曝光

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一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中曬出親寫筆記，「雖然畢業很久了，但這些都是陪伴我準備考研究所時，度過無數個熬夜苦讀夜晚的重要寶藏。」只見畫面中，筆記的字跡端正工整，不僅連圖表都畫得精細，還使用不同顏色的筆區分重點，將資訊整理地十分井然有序。
原PO坦言，由於畢業許久，一開始以為再也找不到筆記了，「沒想到它還是安靜地躺在我房間的書櫃中。」他捨不得將精美的筆記丟掉，才特地傳上來和大家分享。貼文曝光後，引來超過6000名網友留言讚嘆「這個字，請收下我的膝蓋」、「這手寫字簡直跟印刷出來的一樣」、「千萬不要丟，這可以做為傳家寶」、「可以拿去蝦皮賣了」。
80歲北一女阿嬤筆記超狂
事實上，筆記神人不只一位。過去就曾有一名網友在Dcard分享自家80歲阿嬤的筆記，阿嬤高中不僅畢業於北一女，後來更當上數學老師，因此一直延續寫筆記的習慣，現在則是會整理佛經、易經的內容當筆記。
從照片可以看出，阿嬤的的字跡相當清晰工整，且還分段並使用紅筆加上備註，也會以螢光筆畫下重點，是十分詳細完整的筆記。當時引起不少網友驚呼「妳阿嬤比我寫字還漂亮！真心佩服。」
蝦皮筆記市場行情曝光！最夯竟是這本
而親寫筆記比起課本除了更有溫度，也能隨時補充許多細節、重點，幫助學習速度與印象。《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，發現蝦皮就販售不少各類親寫筆記，行情價大約落在500至2000元台幣不等。
其中銷售最多且評分最高的筆記為「北一女國中會考筆記」，全科彩色列印一份要價2750元台幣，目前已售出4173份，許多顧客收到後激讚「分類很明確，圖片也很精美，補足了課本沒有的觀念」，可見筆記市場的需求熱門程度。