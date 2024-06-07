《波拉西亞戰記》開放預約下載！遊戲4大亮點統整　6/13正式上線

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提到《波拉西亞戰記》，記者不得不提廣大且極具創意的世界觀，在許多遊戲中，「妖精」這個元素都是正派、正向的角色，但《波拉西亞戰記》將妖精轉換為掠奪人類世界的負面主角，且除了人類與妖精間的權勢之戰，人類彼此間也因理念不同，產生敵對、中立、信任等錯綜複雜的關係。
此外，廣泛分佈在遊戲各個地區的16個派系勢力，都有屬於自己的外觀和背景故事，玩家可以任意體驗派系任務，逐層探索背後隱藏的深層故事，讓我們除了可以享受遊戲的各種系統之餘，更貼近遊戲的大方向設定，了解角色每一個決定的動機。
超精緻捏臉系統 一張臉能做1小時
《波拉西亞戰記》玩家可自由選擇4大職業，分別為「幻影劍士、香射手、咒文刻印使、執行官」，選擇想要的職業後，《波拉西亞戰記》的捏臉系統可讓玩家充分體驗打造專屬造型的樂趣。
除了選擇性別，還可以針對角色額頭、鼻樑、眼距等臉部細節調整，並自由挑選喜歡的身材及體型，甚至添加妝容或紋身，讓玩家體高度自由的創造趣味，記者在事前試玩時，就因元素太豐富，不知不覺花了許多時間才完成自身角色。
遊戲核心3大玩法 顛覆以往 MMORPG 設定
Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉日前受訪表示，從2018年開始，《波拉西亞戰記》各個系統開發都是在「不受拘束」的主題下起步，目標就是為了讓玩家能自由享受遊戲的樂趣。
🟡黑劍系統
「黑劍系統」是《波拉西亞戰記》有別於其它 MMORPG 的獨家特殊道具，它可以召喚深淵世界，玩家在攻打等各式深淵怪物後，就能獲得生產裝備的關鍵材料「深淵石」獎勵，黑劍也能造成敵方領地被「汙染」，迫使敵方採集、建築、製作等效率降低，玩家所使用的黑劍等級愈高，獲得高等級深淵石的機率及產生的汙染將同步上升，記者認為，在 MMORPG 中添加如此特別的元素，讓玩家之間需要構思更不同的戰略，也間接提升玩家間的互動。
🟡封印戰
「封印戰」的故事背景，是古代波拉西亞王國菁英將邪惡的魔物，封印到地底深處形成「封印地」，為了阻止魔物從封印地甦醒，玩家必須加入「旅團」、帶上「圖騰獸」參加封印戰，完成封印戰就能獲取不少成長資源，幫助旅團、個人角色得到成長。
🟡據點戰
據點戰是專門替喜愛 PvP 的玩家設計，目前《波拉西亞戰記》內共有21個據點，並以旅團為單位，透過旅團成員的職業組成、戰略來攻打其他旅團的領地，獲勝佔領基地後，旅團就能擁有該領土的所有權，並獲得該地區的絕對權力，包含調整據點內出售的稅收或商品、建造攻城兵器製造所、黑劍製造所、雜貨店等。
關閉遊戲也能無時無刻無痛練功 客製化模式的超狂機制
「支援系統」是《波拉西亞戰記》相當特別的元素，玩家終於實現24小時持續培養角色、就算關閉遊戲免掛機的夢想，使用支援模式時，玩家可透過手機推播通知即時了解角色運作狀態，評估是否需要重回遊戲，例如目前累積練功時數、累積獲得金幣數量、生死狀態等；若若角色死亡或藥水全部耗盡，也可透過手機推播通知執行「自動整備」。
執行自動整備時，系統會幫助玩家至鄰近村莊或據點進行保管、販售、購買的行為，完成後也會自動回到原先預設好的狩獵場繼續啟動循環練功。此外，玩家可以因應目的客製化循環練功模式，包括設定自動購買藥水的數量、補給、練功過程獲得道具之販售規則，以及指定狩獵場等。