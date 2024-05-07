520前特赦陳水扁？謝龍介嘆民進黨「放縱保外就醫」：阿扁該認罪
總統蔡英文520卸任倒數，今有媒體報導，蔡英文已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的11億餘元所得，全部聲請沒收。對此，國民黨立委謝龍介今（7）日認為，他尊重總統特赦陳水扁，不過，陳水扁必須認罪，且1億元不法所得必須沒收，更感嘆，民進黨這些年踐踏司法，讓陳以「保外就醫」之名，又是選舉造勢，又是主持廣播，「阿扁該為自己與家族的犯行認罪」。
記者林怡昕／台北報導
謝龍介指出，蔡英文針對已經判決有罪的案子特赦陳水扁免除其刑，那是總統權力，蔡英文與民進黨自負政治責任，他尊重，但特赦的條件之一，陳水扁必須認罪，坦然面對犯行，而非前後任總統，因為同黨私相授受，認罪的必要性，正是民進黨口口聲聲的「轉型正義」。
謝龍介續指，特赦的條件之二，必須確認包括二次金改案在內，目前因為停審，仍被查扣或凍結的11億元不法所得，必須沒收，否則若是因為特赦，導致這些不法所得竟然發回扁家，到頭來，貪污的錢還是放進陳水扁口袋，是可忍，孰不可忍。
謝龍介認為，即便這些條件都被滿足，陳水扁獲得特赦，這些年民進黨是如何踐踏司法，以「保外就醫」之名，實質縱放陳水扁，又是選舉造勢，又是主持廣播，讓全國老百姓，與其他受刑人，活生生看著皇親國戚，就是不與庶民同罪，「阿扁該為自己，與家族的犯行認罪，民進黨難辭其咎，也該認錯」。