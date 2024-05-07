高雄國小師禁學生喝水、威嚇「死刑切肚子」　教育局要求校方解聘

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人本基金會於去年12月中旬收到家長投訴，請家長要錄音蒐證，沒想到短短1個月就收到內容相當誇張的言語，比如上課教到細菌內容時，當眾對學生說「把你煮熟、放冰箱裡」、教學生「刑」字，竟問學生「要不要過來我把你切開判一次死刑，我告訴你喔，以前最恐怖的死刑不是切脖子喔，是切肚子。你說切脖子比較恐怖還是切肚子？」，甚至在授課時跟學生講到「窗簾線吊死小孩」等令人害怕的事情，造成學生心理陰影，回家把娃娃吊在窗簾線上。
對此，教育局啟動府級霸凌調查程序，督導學校依法停聘涉案教師3個月並展開調查；今日調查報告確認霸凌成立，該名女師已構成校園霸凌防制準則教師解聘要件。教育局表示，根據《教師法》第15條第1項第3款規定，教師若有霸凌情事，應予解聘，且應議決一年至四年不得聘任。教育局要求學校教評會應儘速依法懲處。
教育局表示，此案調查人員特聘府級專家學者協同調查。考量受害學生年紀尚小，除了律師、還有兒少精神科醫生，並依法納入「校方教師」及「家長代表」共同調查，以求完整釐清案情。調查委員共同認為，申訴對象年紀尚小，身心發展仍未成熟，對比該教師的管教方式，確實有「言語霸凌」、「肢體霸凌」的長期現象，導致多位學生在身心科診斷出恐慌、做惡夢、憂鬱症等症狀，依照校園霸凌防制準則，判定該師確有霸凌事實，且行為重大應予解聘。
教育局長謝文斌強調，教育局一定會捍衛孩童的受教權益，並提供受害學童後續的心理輔導，同時將檢討相關校務管理人員及機制。教育局並呼籲，教育是啟發學生心智發展的重要歷程，教職人員務必維護友善校園，讓學生能在校園中快樂成長。