日本偶像辛酸淚！52%曾罹患精神疾病　遭性騷、逼脫衣檢視體態

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調查結果顯示，52%的受訪者曾經在進行偶像活動的期間罹患精神疾病，若看到日本厚生勞動省2022年的資料，日本總人口約有4.9％罹患精神病，可以說是超過10倍以上的驚人壓倒性多數。其中48%受訪遭遇「職場霸凌」，另有12%人坦承曾遭到「性騷擾」。
由於偶像會的外貌會容易被民眾品頭論足，有78.4%的受訪者因容貌焦慮而節食，並且也有「因與他人比較而感到沮喪」、「月經失調、月經不來」等狀況。
另外，有關於退休後的打算、個人財務狀況、難以休假等問題，卻「無法與他人討論」，因而感到焦慮，使得身心長期處於壓力之下。「ツギステ」分析，偶像的工作職場中，有超過80%的工作人員是男性，使得女偶像難以討論個人問題，進而助長了這一傾向。
ツギステ社長、前偶像團體成員、澀谷區史上最年輕議員橋本侑樹近來在一場座談會上透露，當她才10、20歲左右時，就以偶像的身份在進行活動，但在當時停經了約2年，還會被要求脫掉衣服檢查節食成果。橋本侑樹直言，罹患精神疾病的偶像確實很多，這也讓她對偶像產業的本質產生懷疑。
十分了解偶像文化的慶應義塾大學社會學兼職講師神岡真奈以前傑尼斯事務所創始人爆出性侵醜聞的例子指出，過去時常會有「因為是娛樂圈，所以跟其他職場不一樣也是沒辦法的事」的想法，但偶像也是人，創造出讓偶像能夠像普通人一樣獲得尊重和支持的工作環境更為重要。
橋本侑樹也呼籲，經紀公司應該設置諮詢中心等措施，創造健康工作環境，讓偶像們可以安心工作。