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報稅荷包大失血！專家分享刷卡繳稅訣竅　這5大神卡最高10%回饋

▲5月報稅荷包大失血，專家分享繳稅刷卡訣竅，善用信用卡最高享10%回饋，還可享最長12分期0利率。（示意圖／NOWnews資料照）
▲5月報稅荷包大失血，專家分享繳稅刷卡訣竅，善用信用卡最高享10%回饋，還可享最長12分期0利率。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

5月報稅如火如荼，根據財政部統計，民眾透過信用卡繳稅已經相當普遍，去年刷卡繳稅額達 1993.2億元，占該稅總稅額 81.7% 。看準報稅旺季，各家銀行、支付業者也大方端出牛肉，紛紛祭出免手續費、現金回饋、分期零利率等各項優惠。金融比較平台袋鼠金融也整理報稅刷卡回饋攻略，讓習慣用信用卡民眾也能聰明繳稅。

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若是繳稅金額不高，又想賺高回饋，像是永豐銀行現金回饋Green卡，不只免手續費，不論繳牌照稅、房屋稅、地價稅、燃料費、營業稅，都可享當月總繳費稅金額最高10%回饋，相當稅金直接打9折，每月限量名額加碼登陸名額共1000名，每人每月可享最多20元刷卡金。

台新銀行則特別推出Richart數位帳戶新戶用GoGo或FlyGo信用卡繳稅，刷卡繳納綜所稅或房屋稅一次付清，並達1000元，同樣享10%刷卡金回饋，回饋上限1000元；玉山銀行熊本熊卡或玉山 Pi 拍錢包卡針對新戶推出刷正卡稅款不限金額享0.5%現金回饋，上限1000元。

稅額較高的民眾，也有銀行推出繳稅回饋無上限或高上限的信用卡，其中永豐銀針對理財會員或指定世界卡最高給到0.38%刷卡金，超高回饋上限25萬元。

使用玉山銀行全卡別繳稅，稅款100萬元以上享0.3%現金回饋，上限10萬元，未滿100萬則是0.2% 回饋無上限，上限10萬元。刷中信銀行商旅鈦金卡、LINE Pay卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1%回饋無上限。民眾可依自己的繳稅金額，多比較哪個回饋更多。

▲5月報稅荷包大失血，專家分享繳稅刷卡訣竅，善用5大神卡最高回饋10%。（圖／袋鼠金融提供）
▲5月報稅荷包大失血，專家分享繳稅刷卡訣竅，善用5大神卡最高回饋10%。（圖／袋鼠金融提供）
若覺得一次繳稅壓力大，想分期月繳的民眾，包括永豐、國泰世華、台新銀、星展銀行也都有推出最多可分12期0利率，不過，袋鼠金融行銷總監李維鈞提醒，要留意部分銀行有指定卡別、刷卡金額或限財富管理客戶等相關規範。

永豐銀理財會員或永富世界卡可享最高12期0利率，使用DAWAY卡繳稅也有6期0利率，不過最低單筆刷卡額度需滿1000元。國泰世華針對繳稅金額達100萬元以上的卡友，給到12期0利率，而單筆繳稅金額只要達3000元以上，即可享6期0利率。台新卡友繳納綜所稅及房屋稅，單筆滿10萬元可分12期、滿2萬可分6期，都是0利率 。星展銀卡友單筆繳綜所稅金額達10萬元、 30萬元或50萬元以上，則可分別享有3期、 6期及12期分期0利率。

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