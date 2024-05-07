報稅荷包大失血！專家分享刷卡繳稅訣竅　這5大神卡最高10%回饋

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台新銀行則特別推出Richart數位帳戶新戶用GoGo或FlyGo信用卡繳稅，刷卡繳納綜所稅或房屋稅一次付清，並達1000元，同樣享10%刷卡金回饋，回饋上限1000元；玉山銀行熊本熊卡或玉山 Pi 拍錢包卡針對新戶推出刷正卡稅款不限金額享0.5%現金回饋，上限1000元。
稅額較高的民眾，也有銀行推出繳稅回饋無上限或高上限的信用卡，其中永豐銀針對理財會員或指定世界卡最高給到0.38%刷卡金，超高回饋上限25萬元。
使用玉山銀行全卡別繳稅，稅款100萬元以上享0.3%現金回饋，上限10萬元，未滿100萬則是0.2% 回饋無上限，上限10萬元。刷中信銀行商旅鈦金卡、LINE Pay卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1%回饋無上限。民眾可依自己的繳稅金額，多比較哪個回饋更多。
若覺得一次繳稅壓力大，想分期月繳的民眾，包括永豐、國泰世華、台新銀、星展銀行也都有推出最多可分12期0利率，不過，袋鼠金融行銷總監李維鈞提醒，要留意部分銀行有指定卡別、刷卡金額或限財富管理客戶等相關規範。
永豐銀理財會員或永富世界卡可享最高12期0利率，使用DAWAY卡繳稅也有6期0利率，不過最低單筆刷卡額度需滿1000元。國泰世華針對繳稅金額達100萬元以上的卡友，給到12期0利率，而單筆繳稅金額只要達3000元以上，即可享6期0利率。台新卡友繳納綜所稅及房屋稅，單筆滿10萬元可分12期、滿2萬可分6期，都是0利率 。星展銀卡友單筆繳綜所稅金額達10萬元、 30萬元或50萬元以上，則可分別享有3期、 6期及12期分期0利率。
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