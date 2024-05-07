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柯文哲、黃國昌終須一戰？黃暐瀚：可能會走成「連馬心結」

▲黃國昌與柯文哲屢被傳有心結。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.03）
▲黃國昌與柯文哲屢被傳有心結。（圖／記者呂炯昌攝，2024.05.03）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨立委黃國昌2026年參選新北市長態勢明顯，他日前受訪也公開說，他會盡所有力量為民眾黨主席柯文哲再戰2028努力，2026不管派他到哪裡參選，他一定會全力以赴，為2028打下好的基礎。不過柯文哲、黃國昌都具有高聲量，兩人也不斷被操作有心結。資深媒體人黃暐瀚說，柯黃不會有「長扁之爭」，卻不知道會不會走成「連馬心結」。

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黃暐瀚在臉書說，他上周五訪問黃國昌，被問到「黃準備接任黨主席」、「柯黃終須一戰」這些問題，黃國昌都耐著性子一一回答，並且直球對決，黃國昌的態度很清楚，他要拼2026，挺柯文哲選2028，兩個人的目標不一樣，職位不相同，自然就不會出現「長扁之爭」的狀況，何來「終須一戰」？

黃暐瀚也同意，目前黃柯相互依賴，共存共榮，黃國昌的壯大，是民眾黨的資產，是柯文哲的助力，哪有可能彼此壓著對方？防著對方？但，政治眼前一寸皆是迷霧。黃暐瀚說，柯黃不會有「長扁之爭（前總統陳水扁與駐日代表謝長廷）」，卻不知道會不會走成「連馬心結（前總統馬英九與國民黨前主席連戰）」。

黃暐瀚說，他第一次聽馬英九演講讓他感動，眼眶泛紅，是2004年馬當連戰總幹事，去國民黨中央地下室，跟婦女團體演講的時候，馬說過去當法務部長查賄，查到「動搖黨本」，因為地方民代涉賄者，多是國民黨籍，某日他請示行政院長連戰，是否讓連戰難做人？不料連院長頂著壓力，全無慍色，緩緩交代「英九」，好好幹，不要怕！說到激動處，馬英九握拳疾呼！「這樣的好長官，我們選他當總統，好不好！」

黃暐瀚說，那是第一次，也許也是最後一次，他從馬英九身上，看到鼓動人心的激情演講，一年之後，馬英九「被迫」出馬選黨主席，挑戰恩師連戰，從此兩人漸行漸遠？所以，現在柯黃當然沒問題！當然好兄弟！但三大案纏身，對柯是種傷害。那天萬一真的被起訴，甚至判有罪，能扛著民眾黨繼續向前的大將，也許就不是大哥柯文哲，是二哥黃國昌了。「政治眼前一寸，皆是迷霧！共苦，不容易！同甘，或許更難！」

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