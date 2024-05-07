台中海洋生態館外觀生鏽損壞破損　議員：完工驗收？

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副市長黃國榮表示，海生館計畫在胡前市長任內啟動，有助於帶動海線觀光發展，建設局4月底已將海生館基本營運工程驗收完畢，接下來要交給OT廠商，未來營運大家都往前看，讓海線觀光更好。
觀旅局長陳美秀表示，目前外觀生鏽、周邊景觀設施屬於107年以前第一期的工程，市府會維修完整、把周邊的樹木植栽恢復，5月10日再點交給OT廠商，希望明年第一季可以試營運。
楊典忠表示，2018年底盧市長就職上任後，台中海生館是第一份簽訂的OT促參合約，當年熱鬧簽約說要2022年啟用，但是第一任任期4年過完，海生館沒完工，於是改口說2023年底完工，後來發現去年底還是不能完工，又改口說要把工程做到最好，直到2024年4月進行完工驗收。
但是日前民眾去現場查看，外牆梁柱生鏽、擴音設備損壞、噴水池荒廢，地磚破損，令人質疑台中海生館工程究竟完工了沒有？台中海生館基本營運工程完工後，建設局要如何交接給觀旅局？這樣的外觀生鏽、破損的海洋生態館，交接後再點交給廠商嗎？
楊典忠認為，對於海線的民眾來說，等待這座第一屆台中市長規劃、第四屆台中市長才開幕的海洋生態館，著實是千呼萬喚始出來，台中海生館活動規劃要有賣點，票價也要有競爭力，也應該提供睦鄰優惠給在地民眾，而台中海洋生態館歷經14年終於完工，接下來還有裝修、館前道路、試營運、正式營運等階段，市府應協助OT廠商順利開幕營運，希望試營運期間，鼓勵台中市民免費踴躍參觀。
陳美秀表示，對於明年開幕營運與地方睦鄰措施，市府會規劃一條公車路線延駛到海生館館前路，讓遊客直接到海生館，目前北台灣X-PARK票價600元，南台灣屏東海博館450元，台中海生館票價依照市場行情報市府備查，設籍清水區、梧棲區當地居民以優待票(折減50元)購票入館參觀，每年中秋節(農曆八月十五日)，邀請設籍清水區、梧棲區當地居民免費入館參觀，另外優先聘用地方居民保留不低於 10%，提供清水、梧棲區居民就業機會，也會優先採購清水、梧棲區當地農漁產品，作為館內餐飲重要食材原料。