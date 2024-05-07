奧運選手在俄烏戰爭中陣亡！烏克蘭2屆歐錦賽舉重冠軍 享年30歲
奧運選手在俄烏戰爭中陣亡！自俄烏戰爭開始後，不少烏克蘭運動員選擇從軍，為國抵抗外敵入侵。烏克蘭奧委會在今（7）日證實，2屆舉重歐洲錦標賽冠軍Oleksandr Pielieshenko在5日時，在烏俄戰爭前線犧牲，享年30歲，是俄烏戰爭中首位為國捐軀的奧運選手。
記者林之越/綜合報導
根據《美聯社》等多家外國媒體報導，烏克蘭舉重協會（UWF）和烏克蘭國家奧林匹克委員會都在近日發出聲明，表示 Oleksandr Pielieshenko在俄烏戰爭初期就加入武裝部隊，並一直在前線戰鬥，並證實他在5日去世的消息。
Oleksandr Pielieshenko過去曾在2013年至2015年因使用興奮劑遭禁賽，但隔年復出後，參加2016年的歐錦賽舉重賽事，獲得男子85公斤級冠軍，並在2017年衛冕拿下第2次冠軍。但自2022年2月底俄烏爆發衝突後，Oleksandr Pielieshenko就決定加入烏克蘭武裝部隊，如今在服役2年多後，不幸去世享年30歲。
另外，奧運選手Vladyslav Heraskevych也在採訪中談到，不僅是奧運選手，目前已有約450位烏克蘭職業運動員在戰爭中喪生，他也感嘆：「這些人本來可以為我們國家的體育事業做出貢獻，並過上自己美滿的生活，但如今他們卻戰死沙場。」
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