大谷翔平怪力轟！擊球聲「震耳欲聾」　Kershaw驚呼：太不可思議

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大谷翔平超怪力！擊球聲音「震耳欲聾」
談到大谷翔平的打擊表現時，Kershaw表示：「我從未見過他在天使時期有如此的表現，看他打擊的Highlight影片，就知道他的破壞力有多強大。真是太不可思議了，他的擊球非常有力，我真的非常驚訝。」
對於大谷翔平擊球的聲音，Kershaw將其形容為「震耳欲聾」，「他的擊球初速可達到185公里、189.9公里，甚至是193.1公里。在整個大聯盟中，能打出這種球速的打者屈指可數。」
Kershaw還提到，大谷翔平在6日對勇士敲出的10號全壘打，飛行距離達到141.4公尺，是他在道奇生涯最長的距離。Kershaw表示：「大谷翔平在任何球場都有可能打出場外全壘打，看他打擊非常有趣，我知道他擁有強大的力量，但我沒想到他這麼會打，他能夠擊中刁鑽的球路，也能從左投手中敲出安打，我對他非常敬佩。」
大谷翔平的球跑去哪裡了？
大谷翔平擊出本季第11號全壘打，其全壘打球落在中外野看台後方的網子上。根據慣例，球隊會先詢問選手是否需要保留該顆全壘打球，如果球員不需要的話，通常會將球贈送給附近的球迷。
然而，今天有3名小孩和4名成年人，共計7名球迷在等待球團人員將全壘打球撿拾下來，但沒想到，這顆球卻意外落入外野攝影席，一名幸運的球團職員在攝影席剛好接住全壘打球，並表示：「比賽結束後我會將球交給球隊。」因此，大谷翔平也有可能拿回這顆全壘打球。
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