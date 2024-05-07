高中職畢業生看過來！這行業薪資中位數達5.6萬、技術員上看5萬
工作價值首重經濟報酬，根據104人力銀行調查，從各類薪資評估職涯選擇，今（2024）年薪水中位數為4萬，以資訊軟體系統類5.6萬最高，操作、技術、維修等人才稀缺，餐飲、旅遊、美容美髮類則受惠民生消費近年營收爆發帶動從業人員薪資，薪資中位數從3萬元漲到3.6萬元，成長20%最多。
記者魏妤庭／台北報導
根據104人力銀行「員工工作價值認知調查」顯示，從各職類薪資評估職涯選擇，2024年薪資中位數為4萬元，而資訊軟體系統類則達到5.6萬元最高。操作、技術、維修等不可或缺的專業技術、相關人才稀缺，餐飲、旅遊、美容美髮類受惠民生消費業近年營收爆發帶動從業人員薪資，也是從3萬元增加到3.6萬元，近5年薪資成長達20%。其中，又以汽車、機車技術維修人員、銑床人員，以及西餐廳廚師，則是增幅超過25%最多。
104人力銀行表示，AI浪潮下，操作、技術維修的專業技術，餐飲、旅遊、美容美髮類與人互動的人情味，難以被取代，薪水持續墊高可期。
此外，104人力銀行表示，由於人才難尋，企業向下搶才，除了歡迎高中職畢業生從事專業技術職，如長華科技CNC車/銑床技術員月薪可達4.5萬、高都汽車引擎技術員月薪上看5萬外，近期與台積電慈善基金會攜手合作，將在5/18、5/25分別於高雄、台南舉行2024高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會，合計超過百家企業、2000筆職缺，提供高中職畢業生更多員選擇。